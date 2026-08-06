開價20億求售沒人接 台中愛麗絲飯店淪法拍底價15.5億

台中又有飯店遭拍賣。法院公告，位於台中西區柳川西路二段的愛麗絲飯店，因積欠債務，整棟法拍，一拍底價15.5億元，為近年規模最大的飯店法拍案，預計9月1日開標。

愛麗絲飯店今年5月爆出消費糾紛，有民眾控訴訂房40間，已付訂金3.3萬元，結果卻發現飯店沒繳電費被斷電，無法如期入住，台中市政府後來前往稽查旅館，只見大門深鎖、未見營業。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，根據法院資料，愛麗絲飯店已於今年1月遭債權人聲請查封，依一般不動產查封後2至4個月、最多6個月內進行首拍的作業時程推算，如今時序進入8月，法拍公告如期出現。

根據公告，該飯店屋齡約29年，為地上14層、地下3層的電梯大樓，權狀面積達約4178坪，土地約384.5坪。

公告筆錄指出，拍賣建物處於停止營業狀態，建物內含有接待大廳、商務中心、辦公室、餐酒館、餐廳、遊戲區、健身房、地下停車場及約200間客房等設施。

徐華辰表示，該飯店之前傳出20億元求售，如今一拍底價15.5億元，相對便宜，不過，由於目前不動產景氣仍處低檔，加上觀光產業低迷、改建成本高等因素，預料可能要到三拍或三拍以後才有機會脫標。

他表示，之前台中也有飯店法拍，永豐棧酒店大墩館於2024年流入法拍市場，當時一拍底價為10.5億元，也是歷經三拍後，於2025年才由兆喆建設以8.5億元得標，