愛爾達坐穩做大運動賽事轉播地位！ 啟動「VISION 2030」計畫

全台最大國際運動賽事轉播平台愛爾達科技（8487-創）持續做穩、坐大運動賽事轉播地位，5日董事會通過，將啟動「VISION 2030」計畫

持續引進國際頂尖賽事，建構長期營運的護城河目標方針。

愛爾達今年受惠於WBC、世足接棒登場，上半年每股純益3.3元，創歷史同期新高，下半年迎接亞運賽事接力登場，可望推動全年營運成績再創新高。

愛爾達指出，看好未來產業前景，並以長期經營運動賽事轉播、優質戲劇內容為核心目標，董事會已確認「VISION 2030」目標，包含未來至2030年之國際重大賽事，包含已經取得2028年UEFA歐國盃足球賽總代理，並積極爭取與洽談2028洛杉磯奧運、2030 FIFA世界盃、2030亞洲運動會等重大賽事的授權意向；積極拓展上架平台與數位廣告發展策略；鼓勵輔導訂閱戶數轉型的行銷策略等多項願景，以擴大愛爾達營運規模，持續用創新科技讓運動賽事變得更好看，打造愛爾達營運護城河為終極目標。