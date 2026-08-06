賴正鎰：台中水湳躍升國際會展新核心 西屯前七月房市交易逆勢增七成

台中國際會展中心4,460個攤位撐起中台灣產業櫥窗，台中水湳躍升國際會展新核心！鄉林集團（5531）董事長、商總榮譽理事長賴正鎰6日表示，商務人流帶動企業設點、住宿及居住等需求，西屯區今年前七月房市交易逆勢增近七成，明顯受惠，更躍居全市交易量第一。

台中國際會展中心正式啟用不到半年，首年展覽檔期即告滿檔，市府更在一期營運初期就完成二期工程招標，成為水湳經貿園區由「重大建設題材」，走向「實質會展經濟」的重要轉折。

隨著展覽規模、人流及國際買家持續增加，鄰近的西屯、北屯可望率先承接企業設點、商務住宿及住宅需求，為台中房市增添新動能。

台中國際會展中心一期今年3月正式營運，以「2026台灣國際工具機展」揭開序幕，吸引國際買主與中部機械供應鏈齊聚；其後陸續舉辦台中國際藝術博覽會、國際旅展、茶與精品咖啡展、連鎖加盟展及戶外用品展等大型活動。

市府統計，會展中心自試營運至今已吸引超過140萬參觀人次，展場成交金額累計約650億元；2026年預計舉辦超過56場展覽，首年檔期已滿，顯示中台灣長期累積的會展需求正式爆發。

更具意義的是，一期才剛啟用，二期就已完成招標。中央預計投入約60億元，由市府提供土地並負責興建，規劃於現有場館西側增建兩棟展館，預計明年上半年動工，新增約2,100個標準展攤。完工後，總展攤量可達4,460個，台中國際會展中心可望躍升全台規模最大的國際級專業會展中心。

賴正鎰表示，攤位增加不只是場館面積擴大，更代表台中承接國際大型展覽、跨國採購及企業年會的能力同步提升。

台中擁有精密機械、工具機、手工具、航太、自行車及半導體等完整產業鏈，會展中心可形成「水湳前店、中部後廠」模式，讓海外買主看展後直接走訪工廠，將短期參展人流轉化為採購、投資與企業設點。

會展經濟的外溢效益也逐漸反映在房市交易。台中市地政局統計，今年前七月全市建物買賣移轉2萬1,698戶，年減9.3%；西屯區卻逆勢達3,618戶，較去年同期2,156戶增加1,462戶，年增67.8%，躍居全市交易量第一。北屯區同期移轉3,525戶，雖年減5.7%，仍穩居第二大交易熱區。

賴正鎰表示，國際會展中心不是單一場館，而是帶動城市產業升級的「超級接單平台」。展覽帶來的不只有幾天人潮，而是國際買家、企業主管、專業人才與資金長期往來，進一步推升飯店、餐飲、零售、商辦、短租及住宅等需求。

他指出，水湳經貿園區串聯七期、中科、台中國際機場及十四期，周邊還有中央公園、綠美圖、水湳轉運中心、台中巨蛋與捷運藍線等建設。

二期完工後，台中將從製造重鎮進一步升級為中台灣的「產業接單與國際商務門戶」，西屯可望承接企業總部與高端商務需求，北屯則提供居住、消費及人口移入空間，逐步形成跨越西屯、北屯的國際會展生活圈。

鄉林不動產研究室指出，台中國際會展中心周邊集結七期新市政中心、中部科學園區及台中國際機場，串聯形成中台灣最具規模的產業與商務聚落、房市也水漲船高。

據內政部實價登錄網資料顯示，鄰近會展中心預售建案平均單價在70萬至90萬元，像是西屯區「泰御Sky Island」平均每坪房價85萬元、高樓層戶數每坪交易單價最高達95萬元；而北屯區「之序」、「華固四季匯」平均單價在70萬至80萬元，也創區域住宅新高價。

鄉林不動產研究室認為，房市仍應回歸就業、產業與人口基本面，水湳的最大價值不只是建設集中，而是會展中心已開始創造實際訂單與商務人流。當會展檔期、產業投資及企業設點持續增加，周邊商辦、店面、旅宿與住宅市場將獲得更具延續性的需求支撐。

水湳經貿園區串聯七期、中科，周邊還有中央公園、綠美圖、水湳轉運中心等建設。鄉林不動產研究室／提供