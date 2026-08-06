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都更重鎮變了！新北超車北市 這都拆除宅數暴增6成
房市交易量縮，都更也明顯放緩。住商機構彙整內政部最新統計，全台上半年住宅用途拆除執照共計1,846宅，較去年同期減17%，為2021年以來同期最低。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，危老條例將於2027年5月屆期，獎勵減少，加上房市低迷，營建成本又暴增，降低開發商整合意願，全台住宅重建拆除熱潮逐漸降溫。
觀察六都數據，上半年雙北與台中住宅拆照合計達1,429宅，占全台77.4%，顯示都更動能仍集中於北部、中部都會區。
其中，新北市上半年住宅拆照達731宅，較去年同期年增31%，不僅創2017年以來同期新高，更首度上半年拆除宅數超越台北市。
相較之下，台北市上半年住宅拆照為480宅，較去年同期年減32%，並創2019年以來同期最低。
賴志昶表示，台北市過去長期都更重鎮，2022、2023年上半年住宅拆照量均超過1,200宅，領先其他都會區，不過北市精華區都更整合難，且適合開發的大型基地基本皆已整合完成，近三年拆照量因此快速下滑。
另一方面，新北市政府近年來大力推動都更改建有成，除對於都更審核態度較顯積極，且新北精華區亦有不少高屋齡聚落，更加深建商重建推案興趣，尤其在近年北市整合力度熄火之後，更讓都更版圖逐漸向新北市擴散。
另外根據數據，台中市上半年住宅拆照達218戶，與去年同期相比增幅高達60%，增幅冠居六都。
住商不動產中區執行協理賴萬認為，台中擁有為數不小的老屋基數，加上近年來市中心開發逐漸飽和，蛋黃區土地相當稀缺，都更改建成為建商推案的重點之一，區域亦逐漸躍升都更重鎮。
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