快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

因應白海豚颱風 航港局啟動北部及東部海域近岸12浬船舶淨空

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應白海豚颱風即將來襲，交通部航港局將於海上颱風警報發布前夕，啟動近岸12浬海域警戒區管制機制，呼籲航經臺灣北部及東部周邊海域之各類船舶及早遠離危險海域避風，針對未依指示撤離之違規商船將依法嚴格處置，外籍商船將依商港法裁處禁止進港，本國籍商船則將依法實施安全營運與防止污染管理制度（NSM），以維護海域航行安全。

為全力於颱風影響前完成近岸海域淨空，航港局實施「海警發布前近岸12浬海域淨空措施」，於海上颱風警報發布前啟動預警機制，透過航行警告電傳（NAVTEX）、船舶自動識別系統（AIS）訊文及船舶交通服務中心（VTS）以特高頻無線電（VHF）等多元管道，持續發布防災告警，籲請警戒區內船舶及早駛離近岸12浬海域警戒區避風；至海上颱風警報發布前12小時，針對仍滯留警戒區內且非屬公務或救援等船舶，將通報海洋委員會海巡署執行勸離及必要驅離作業。

航港局強調，為強化颱風期間近岸海域安全管理，該局已於115年4月27日修正發布「商港法第十九條第四項有危及商港或公共安全之虞認定基準」第三點，增訂第十款規定，明定外籍船舶於颱風海域管制期間，經海巡署執行二次勸（驅）離後，仍無正當理由滯留或錨泊於管制海域內者，將認定有危及商港或公共安全之虞，依法裁處禁止進港；另本國籍船舶如未配合勸離或必要驅離措施，航港局將依法實施安全營運與防止污染管理制度（NSM），以督促業者落實船舶安全管理責任，確保颱風期間海上航行安全。

白海豚颱風 航港局 白海豚

延伸閱讀

白海豚颱風逼近東海 上海啟動4級防颱響應

中國4海警假借巡查侵擾金門 海巡監控驅離

父親節泡湯了 專家曝白海豚搖滾時段 最快明天下午海警加強防颱

海上三颱共舞！白海豚略微西修 影響台灣時間及強度恐增加

相關新聞

「四貸同堂」真正風險在未來！李同榮示警負向循環只要5步：大量家庭財富將受損

台股熱散戶湧入，甚至出現「四貸同堂」亂象。中央銀行警示台股過熱，最近針對「個人理財周轉金」，嚴防低利資金違規流入股市，金管會也專案金檢「四貸同堂」，並嚴管主動式與高股息ETF誇大的宣傳。

台股震盪打擊購屋興致！7月北台灣新案單周成交不到1組 探近三月最低

住展雜誌6日發布最新市調，7月北台灣新案市場持續低迷態勢，平均單周成交組數低於1組，落至近三個月以來最低，待售建案更達1600案，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，除了颱風、暑假等因素影響買氣外，股市震盪也間接打擊到購屋族興致。

資金沒回流！新案市場陷最慘時刻、一周賣不到1戶

7月股市劇烈震盪，一度單日重挫逾二千點，不少人期待資金回流房市。不過，住展雜誌發布最新市場調查，7月新案平均一周來客不到10組，成交不到一組，同步回到先前最慘時刻。

CCL紅火！化工廠擴產搶商機 南亞、國精化、雙鍵等競相布局

隨著AI伺服器和高速運算需求增加，台灣高階銅箔基板（CCL）需求大增。南亞、國精化等廠商積極擴產，推動供應鏈上游材料如電子樹脂及銅箔同步攀升，市占率持續提升。

貝恩資本擬205億收購貢茶

貝恩資本計劃以超過6.35億美元收購台灣手搖飲品牌貢茶，預期今年底前完成交易。貢茶自2006年創立以來，已在全球30個國家拓展超過2,000家門市，成為國際知名的茶飲品牌。

基板世代升級 高階材料成競爭關鍵

隨著基板世代升級，高階材料技術成為AI供應鏈的競爭關鍵。業界指出，銅箔基板的成本中，三大材料佔比高，直接影響高速訊號傳輸性能。台廠透過技術合作逐步切入市場，國精化和南亞等公司積極擴大高端材料投資與產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。