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【重磅快評】台糖討債兩種面具 好寶寶的面目可憎

聯合報／ 主筆室
台糖表示因福懋公司提供來自中聯的粗油油源造成台糖公司商譽受損、商品下架，還遭外界誣指油品有問題，光是商品損失至少2.43億元，商譽損失則還在估算，已決定向福懋提告求償。記者劉學聖／攝影
台糖表示因福懋公司提供來自中聯的粗油油源造成台糖公司商譽受損、商品下架，還遭外界誣指油品有問題，光是商品損失至少2.43億元，商譽損失則還在估算，已決定向福懋提告求償。記者劉學聖／攝影

台糖近日深陷油品風波，昨天宣布要提告福懋求償商品及商譽損失。台糖意在自清及捍衛商譽，展現好寶寶模樣，只不過，致癌油是中聯油脂生產製造，台糖只提告福懋，跳過中聯油脂，確實省力，但面對同樣造成台糖商譽損失的土地賤賣案，台糖一拖就是好幾年，好不容易管收前董座吳乃仁，一毛錢沒要到卻馬上同意放人，台糖這個好寶寶會不會當得太假了？

台糖宣稱，福懋公司提供來自中聯的粗油油源造成台糖公司商譽受損、商品下架，還遭外界誣指油品有問題，光是商品損失至少2.43億元，商譽損失則還在估算，但已決定向福懋提告求償。台糖還說，向來嚴格要求自主品管，年初迄今沙拉油已驗32次，每次都合格，但外界慣稱「台糖毒油」，台糖表示遺憾，盼能導正。

台糖的動作不小，提告福懋在法律上是合約受害者的商業自清行為，也是好寶寶理所當為，但外界覺得強烈反差的是，如果不是中聯廠長洩底，社會大眾到現在恐怕都還被蒙在鼓裡，原來台糖早已知情，但只有退貨了事，並未通報，形同蓋牌，這又怎麼會是好寶寶應有的作為？

如果衛福部長石崇良說這起事件真正「隱匿、蓋牌」的元凶是中聯油脂等四家核心廠商，高檢署主任檢察官陳宏達說台糖有依法通報的義務，台糖事發不通報，不也是某種程度的「幫助犯」，真有那麼無辜？

另一問題是，台糖5月到中聯油槽採樣，驗出苯駢芘超標後就直接拒收、退貨，問題油自始至終都沒進到台糖工廠，福懋也沒有賣問題原料油給台糖；就科學角度而言，台糖產品沒有問題，台糖要自主預防性下架合格產品，又怎能全部歸責福懋？台糖又要如何舉證受害的程度？

台糖說中聯油品苯胼芘超標，連帶造成台糖受害，無妄遭受誤解，面臨商譽受損、商品下架有形、無形損失，台糖恐得要負舉證責任；但台糖商譽受損，部分原因難道不是它遇事並未選擇站在社會公共利益的角度思考，無視地方食安自治條例的規定，不顧法定通報義務、只要求福懋辦理「私下換貨」，才是重創堂堂國營事業商譽的元凶嗎？

更大的反差是，台糖對福懋是高調且積極的商業索賠，但對賤賣國營事業土地的吳乃仁卻是被動且給予極度寬容特權的債務協商待遇。

吳乃仁涉背信罪早在2014年就判刑定讞，民事部分隨後判決吳須連帶賠償台糖1.7 億元，這筆欠款一拖就是十多年，直到近年在野黨立委強力追查，台糖才被動發函與向法院聲請強制執行，但才關12天又急著撤回管收，有什麼難言之隱？ 

難堪的是，媒體最近又爆料，上月法院拘提無著之際，吳乃仁還如常遊走、豪車司機接送上健身房，身家依舊一派雄厚，台糖放任吳乃仁賴帳多年，卻裝腔作勢找積極找福懋當加害人求償2.43億元起跳，福懋固然不值同情，但台糖換下好寶寶面具之後的臉孔也是面目可憎。 

台糖 討債 福懋

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