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台股震盪打擊購屋興致！7月北台灣新案單周成交不到1組 探近三月最低

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌6日發布最新市調，7月北台灣新案市場持續低迷態勢，平均單周成交組數低於1組，落至近三個月以來最低，待售建案更達1600案，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，除了颱風、暑假等因素影響買氣外，股市震盪也間接打擊到購屋族興致。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，7月燈號依然是衰退黃藍燈，分數微進步，來到35.5分，六大構成項目為「二升、四平」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數持平。

陳炳辰表示，7月邁入下半年，又逢暑假出遊、颱風季節等不利匯聚買氣因素，雖然供給量月增，不再像前月失控探底，但預售案量僅比前月成長200多億元，而為400多億元，較去年同期年減三成，淡季時節兼之大環境沒有利多，難以提振太多建商推案信心，以新北市中和區、三重區，與桃園市中壢區的寶亞、愛山林、裕隆建設案為勇於上場指標，餘案皆未達40億元。

新成屋戶數亦走增，總計新公開400多戶，比前月增加了300多戶，以新北市三重區的瓏山林建設案就貢獻了200多戶為最大助攻力道，卻也顯示餘案戶數不多，過去獵地申請建造熱潮，不乏建商規劃先建後售產品，如今即使面對冷氣團，砸下的大量興建資金在完工後勢必得公開銷售，逆勢登場背後有時是不得不推的苦衷。

需求面上，追蹤指標建案每周平均來客組數、成交組數分數均是低無可低的最差狀態，單周平均來客組數不到10組，成交未及一組，落至近三個月以來最低，過完329、520檔期與第2季傳統房市旺季後即刻下修，7月的暴雨天災，加上震盪股災，雙重打擊賞屋、買屋興致，交易黯淡看不到曙光。

銷況不佳下，待售案數登上1600案，然議價率始終保持在一成內，部分新案開價雖已自主修正，像待售量體較多的桃園市，如今在A7、A20等捷運站地帶熱門房市區都傳出知名新案價格平實，不再走高，但也以區域行情為依歸，無法大幅度讓步，開價與成交價空間拉不開，之於買方的吸引力放不大，去化牛步，等不到結案又得開案，逐步到來的交屋潮，是否伴隨解約轉股市的危機，建商賣壓值得關注。

陳炳辰指出，今年影響房市因素除了未解的限貸與打房政策外，還有股市的強大吸金能量，雖然近期台股起伏大，市場仍對第4季的股市抱以相當大的樂觀度，且選舉將至，預期政策面不願直接刺激房市轉強，恐也引不起資金對房市的興趣，9月的央行理監事會議與928檔期或許已可直接翻篇，期待羊年能有新的機會三陽開泰。

資料來源：住展雜誌
資料來源：住展雜誌

購屋 台股 買氣

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