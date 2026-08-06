資金沒回流！新案市場陷最慘時刻、一周賣不到1戶

7月股市劇烈震盪，一度單日重挫逾二千點，不少人期待資金回流房市。不過，住展雜誌發布最新市場調查，7月新案平均一周來客不到10組，成交不到一組，同步回到先前最慘時刻。

住展雜誌企研室總監陳炳辰表示，過完329、520檔期與第2季傳統旺季後，房市即刻下修，股市震盪並未帶來回流買氣，7月又有暑假出遊、颱風等不利因素，讓房市交易再陷黯淡。

根據住展調查，7月新公開個案達400多億，較6月成長200多億元，幾乎翻倍，不過仍較去年同期年減三成，新北市中和區、三重區，與桃園市中壢區均有指標案推出。

新成屋戶數也增加，總計新公開400多戶，比6月增加了300多戶，不過，主要是新北三重建案推出200多戶，其餘案戶數並不多。

由於銷況不佳，待售案數站上1600案，但議價率仍保持在一成內，桃園A7、A20等捷運站地帶熱門房市區雖然都傳出新案價格放軟，但也以區域行情為依歸，無法大幅度讓步，開價與成交價空間拉不開。

陳炳辰表示，建商沒讓價，買方不上門，建案去化牛步，等不到結案又得開案，逐步到來的交屋潮，是否伴隨解約轉股市的危機，值得關注。

他表示，今年影響房市因素，除了限貸因素，還有股市強大吸金能量，雖然近期台股起伏大，但市場對股市仍相當樂觀，加上選舉將至，預期政策面不會直接鬆綁刺激房市，9月央行理監事會議與928檔期或許已可直接翻篇。