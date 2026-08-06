共信肝癌新藥治療成果獲刊國際期刊 預計第3季規劃全球三期臨床試驗

共信-KY（6617）6日公告宣布，台灣子公司共信醫藥之人體肝癌新藥PTS 100繼今年6月完成二期臨床試驗收案後，用於人體肝癌腫瘤治療之病例研究成果，已獲得國際肝癌研究期刊《Journal of Hepatocellular Carcinoma》刊登。待第3季完成主要療效指標數據收集後，將著手規畫在台灣、日本、泰國及美國等地進行多國多中心第三期臨床試驗，完成全球佈局。

PTS100為共信「瘤內藥物消融（Intratumoral Drug Ablation，IDA）」平台的核心產品，為新型腫瘤消融劑，可誘導腫瘤細胞凋亡，並抑制腫瘤細胞之 PI3K/Akt/mTOR 訊號傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞生長與存活，透過搭配共信的微創靶向腫瘤消融技術（MITTA），在影像導引下，將藥物直接注射至腫瘤病灶，以達到提升局部藥物濃度，同時降低全身性副作用的雙重效果。

共信指出，PTS100（para-toluenesulfonamide）具有應用於多種癌症，且包括人類與動物的治療潛力，肝癌為用於開發的第一個適應症。根據世界衛生組織（WHO）統計，肝癌為全球癌症死亡率第二高的癌症，其中約九成屬肝細胞癌（HCC）。

台灣共信此次獲刊的論文為PTS 100用於人體肝癌腫瘤治療之病例研究成果。刊登於多佛醫藥出版社（Dove Medical Press）旗下的《Journal of Hepatocellular Carcinoma》（中文：肝細胞癌學刊，簡稱JHC），為在肝癌研究領域的重要期刊，著重於最新肝癌臨床試驗與相關轉譯醫學研究，是此領域研究人員必讀的期刊之一。

獲刊論文題為《腫瘤內注射對甲苯磺酰胺（PTS 100）治療鄰近心臟的復發性肝細胞癌：病例報告》，探討PTS 100應用於人類不可手術之中大型/高風險部位的肝癌腫瘤的個案治療效果，患者歷經肝癌復發，六次栓塞治療無效，且大型腫瘤僅靠心臟，無法手術及物理局部治療，經三次PTS 100治療注射，患者腫瘤完全消融，肝癌指數及肝臟功能皆正常，且相關不良反應均屬輕度且可逆，未發生 Grade 3 以上或嚴重不良反應，顯示PTS100於人體肝癌腫瘤治療具有良好的初步療效、安全性及耐受性。

共信指出，目前PTS100用於治療不適合手術或局部治療失敗的原位型肝癌病患的二期臨床試驗已於今（2026）年6月收案完成，預計於今年第三季完成主要療效指標數據收集，並開始規畫多國多中心第三期臨床試驗，預計在台灣、日本、泰國及美國等國家進行，惟實際時程將依執行進度調整公告。

共信總經理林懋元則表示，此次PTS 100治療結果獲得JHC刊登，將引起國際肝癌醫療社群廣泛注意，有利開展第三期多國多中心臨床試驗。第三期試驗預計將於台灣、日本、泰國及美國同步進行。除肝癌外，PTS100也具備將適應症拓展到肺癌及其他固態腫瘤的發展潛力，目前已於中國大陸進行「試驗主持人發起之臨床研究」（Investigator Initiated Trial,IIT），以進一步驗證PTS100在肝癌以外的適應症之治療潛力，造福全球廣大的惡性腫瘤病患。