快訊

東發號遭灌負評簽名全塗銷！徐巧芯籲別出征 沈伯洋：店家的牆不需變戰場

飛機延誤還能去逛免稅店嗎？旅遊專家提醒：這個時間最好別離開登機門

新竹關西普發5000元來了！8月10日起發放…領取方式一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

共信肝癌新藥治療成果獲刊國際期刊 預計第3季規劃全球三期臨床試驗

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）6日公告宣布，台灣子公司共信醫藥之人體肝癌新藥PTS 100繼今年6月完成二期臨床試驗收案後，用於人體肝癌腫瘤治療之病例研究成果，已獲得國際肝癌研究期刊《Journal of Hepatocellular Carcinoma》刊登。待第3季完成主要療效指標數據收集後，將著手規畫在台灣、日本、泰國及美國等地進行多國多中心第三期臨床試驗，完成全球佈局。

PTS100為共信「瘤內藥物消融（Intratumoral Drug Ablation，IDA）」平台的核心產品，為新型腫瘤消融劑，可誘導腫瘤細胞凋亡，並抑制腫瘤細胞之 PI3K/Akt/mTOR 訊號傳導路徑，進而抑制腫瘤細胞生長與存活，透過搭配共信的微創靶向腫瘤消融技術（MITTA），在影像導引下，將藥物直接注射至腫瘤病灶，以達到提升局部藥物濃度，同時降低全身性副作用的雙重效果。

共信指出，PTS100（para-toluenesulfonamide）具有應用於多種癌症，且包括人類與動物的治療潛力，肝癌為用於開發的第一個適應症。根據世界衛生組織（WHO）統計，肝癌為全球癌症死亡率第二高的癌症，其中約九成屬肝細胞癌（HCC）。

台灣共信此次獲刊的論文為PTS 100用於人體肝癌腫瘤治療之病例研究成果。刊登於多佛醫藥出版社（Dove Medical Press）旗下的《Journal of Hepatocellular Carcinoma》（中文：肝細胞癌學刊，簡稱JHC），為在肝癌研究領域的重要期刊，著重於最新肝癌臨床試驗與相關轉譯醫學研究，是此領域研究人員必讀的期刊之一。

獲刊論文題為《腫瘤內注射對甲苯磺酰胺（PTS 100）治療鄰近心臟的復發性肝細胞癌：病例報告》，探討PTS 100應用於人類不可手術之中大型/高風險部位的肝癌腫瘤的個案治療效果，患者歷經肝癌復發，六次栓塞治療無效，且大型腫瘤僅靠心臟，無法手術及物理局部治療，經三次PTS 100治療注射，患者腫瘤完全消融，肝癌指數及肝臟功能皆正常，且相關不良反應均屬輕度且可逆，未發生 Grade 3 以上或嚴重不良反應，顯示PTS100於人體肝癌腫瘤治療具有良好的初步療效、安全性及耐受性。

共信指出，目前PTS100用於治療不適合手術或局部治療失敗的原位型肝癌病患的二期臨床試驗已於今（2026）年6月收案完成，預計於今年第三季完成主要療效指標數據收集，並開始規畫多國多中心第三期臨床試驗，預計在台灣、日本、泰國及美國等國家進行，惟實際時程將依執行進度調整公告。

共信總經理林懋元則表示，此次PTS 100治療結果獲得JHC刊登，將引起國際肝癌醫療社群廣泛注意，有利開展第三期多國多中心臨床試驗。第三期試驗預計將於台灣、日本、泰國及美國同步進行。除肝癌外，PTS100也具備將適應症拓展到肺癌及其他固態腫瘤的發展潛力，目前已於中國大陸進行「試驗主持人發起之臨床研究」（Investigator Initiated Trial,IIT），以進一步驗證PTS100在肝癌以外的適應症之治療潛力，造福全球廣大的惡性腫瘤病患。

肝癌 腫瘤 癌症

延伸閱讀

健康主題館／頭頸癌影響吞嚥、說話與外貌 醫盼放寬健保給付跟上國際

藥華藥營收／7月逾25億元創新高 美日 ET 藥證核准進入倒數

藥華藥7月營收創高

癌症免疫療法之父羅森伯格 9月來台盼與醫界交流

相關新聞

「四貸同堂」真正風險在未來！李同榮示警負向循環只要5步：大量家庭財富將受損

台股熱散戶湧入，甚至出現「四貸同堂」亂象。中央銀行警示台股過熱，最近針對「個人理財周轉金」，嚴防低利資金違規流入股市，金管會也專案金檢「四貸同堂」，並嚴管主動式與高股息ETF誇大的宣傳。

台股震盪打擊購屋興致！7月北台灣新案單周成交不到1組 探近三月最低

住展雜誌6日發布最新市調，7月北台灣新案市場持續低迷態勢，平均單周成交組數低於1組，落至近三個月以來最低，待售建案更達1600案，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，除了颱風、暑假等因素影響買氣外，股市震盪也間接打擊到購屋族興致。

資金沒回流！新案市場陷最慘時刻、一周賣不到1戶

7月股市劇烈震盪，一度單日重挫逾二千點，不少人期待資金回流房市。不過，住展雜誌發布最新市場調查，7月新案平均一周來客不到10組，成交不到一組，同步回到先前最慘時刻。

CCL紅火！化工廠擴產搶商機 南亞、國精化、雙鍵等競相布局

隨著AI伺服器和高速運算需求增加，台灣高階銅箔基板（CCL）需求大增。南亞、國精化等廠商積極擴產，推動供應鏈上游材料如電子樹脂及銅箔同步攀升，市占率持續提升。

貝恩資本擬205億收購貢茶

貝恩資本計劃以超過6.35億美元收購台灣手搖飲品牌貢茶，預期今年底前完成交易。貢茶自2006年創立以來，已在全球30個國家拓展超過2,000家門市，成為國際知名的茶飲品牌。

基板世代升級 高階材料成競爭關鍵

隨著基板世代升級，高階材料技術成為AI供應鏈的競爭關鍵。業界指出，銅箔基板的成本中，三大材料佔比高，直接影響高速訊號傳輸性能。台廠透過技術合作逐步切入市場，國精化和南亞等公司積極擴大高端材料投資與產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。