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仰德賑災熊本 捐5,000萬日圓

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台企對熊本地震捐款一波波，傳產業不落人後，仰德集團董事長許育瑞昨（5）日宣布，捐款5,000萬日圓賑助當地，以實際行動表達對熊本的關懷，並期盼能為災後復原貢獻心力。

許育瑞表示，集團各事業體多年來與日本產業建立緊密連結。士林電機（1503）與三菱電機維持長期投資合作關係；新竹物流與佐川急便維除引進日本先進物流管理技術外，並共同擴展台日跨境貨件業務；國賓大飯店正與日本東京皇宮酒店攜手打造全新飯店品牌「國賓皇宮酒店」。仰德集團與日本企業的合作不僅是商務往來，更是長年積累出的互助情誼。

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