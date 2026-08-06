貝恩資本擬205億收購貢茶

日本媒體報導，美國貝恩資本（Bain Capital）已決定以超過6.35億美元（約新台幣205.3億元），向美國私募股權業者TA合夥公司和其他企業，收購台灣連鎖手搖飲品牌「貢茶」的股權。

報導指出，貝恩已與TA達成最終協議，交易預料今年底前完成。儘管有好幾家投資基金與餐飲連鎖集團也都提出收購提案，但貝恩資本獲得優先權。

2006年由吳振華、黃明熙共同創立於台灣高雄的貢茶，品牌名稱取自「各地進貢給朝廷的好茶」，以珍珠奶茶大受歡迎，2009年貢茶在香港開設首家海外門市，正式展開國際布局，隨後陸續進軍韓國、澳洲、新加坡及英國等市場。目前在亞洲、美國及歐洲等約30個國家與地區，經營超過2,000家門市。

貢茶雖是台灣茶飲品牌成功拓展海外市場的代表案例，但隨著品牌國際化發展及股權結構多次調整，所有權曾數度易手，創辦團隊已出脫持股並退出經營，品牌經營重心也轉由國際資本接棒。