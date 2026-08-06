藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

外界高度關注大立光在共同封裝（CPO）新事業進展。近期大立光獵地一波接一波，一個月內三度購進台中新地，外界預期，由於目前大立光產能已滿，因應新業務發展，後續還會持續擴大在台中獵地。

2026-08-06 00:59