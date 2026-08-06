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藍天增資台北雙星50億 第2季EPS 3.44元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

藍天（2362）昨（5）日召開重訊，宣布董事會決議通過分批增資台北雙星相關事宜，藍天董事會通過對台北雙星分批增資共計50億元，累計投資金額為100億元。

同時，藍天公布今年第2季財報，稅後純益19.89億元，季增466.7%、較去年同期轉虧為盈，單季獲利創下歷史新高紀錄，單季每股純益為3.44元。

藍天董事會通過對台北雙星分批增資共計50億元，含本次董事會通過之投資金額，累計投資金額為100億元，持有股份10億股，持股比例50%。

藍天表示，本案集結藍天集團多年來商業不動產開發經營經驗，攜手國內外知名頂尖團隊合作，打造國際級新地標，再創台北市西區門戶繁榮，創造就業機會及經濟價值。

此外，藍天今年第2季在本業營運穩定增長與業外利益助攻下，單季營收65.3億元，季增32%；營業毛利11.21億元，季增9%，本業營運穩定增長外，業外獲利亮眼。

累計藍天今年上半年營收達114.7億元，年增18%；稅後純益達23.4億元，每股純益達4.05元。

藍天筆電事業第2季業績穩健提升，單季出貨32萬台、季增13%，營收58.0億元、季增39%，均較上一季呈現雙位數成長；上半年出貨61.2萬台，營收100億元、年增21%，藍海機種占比達5成。

藍天表示，2026年全球筆電市場在經歷第1季提前拉貨效應後，第2季市場面臨需求遞延壓力，根據市場研調機構數據，全球筆電第2季出貨量年減4.2%。藍天筆電事業在中國與歐洲市場的銷售倍數成長帶動下，第2季逆勢增長，單季出貨32萬台、季增13%，營收58.0億元、季增39%，台數與營收雙雙繳出亮眼成績單。

增資 台北 重訊

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