預測娛樂風潮吹進台灣！神威數位「GodGuess神猜」 打造預測娛樂服務

近年全球吹起一股「預測市場」熱潮，像是美國著名的Polymarket平台，就因為讓民眾參與各類熱門話題與賽事預測而紅遍全球。如今這股風潮正式登陸台灣，位於台中的神威數位5日宣布，推出號稱「台版Polymarket」的全新娛樂平台「GodGuess神猜」，鎖定台灣市場打造本土化預測娛樂服務，搶進快速成長的新興市場。

業者指出，這款台版平台走的路線很不一樣，大家印象中的Polymarket常因為政治話題引起關注，但台灣先前才發生過民眾因參與境外平台的選舉預測而觸法事件。

GodGuess神猜在規劃初期就明確劃下紅線，主打「只要娛樂，不碰政治」，完全摒除政黨、選舉或罷免等敏感議題，讓玩家能純粹享受預測的樂趣，完全不必擔心踩到法律紅線。

神威數位表示，營運團隊每天都會緊盯國內外最夯的新聞、體育賽事、娛樂圈八卦、科技新知乃至於社群熱門梗，只要討論度爆表，就會在第一時間推出相應的預測題目。平台希望能讓大家從單純的「看熱鬧、發言討論」，透過自己的眼光和資訊分析，來參與生活中的大小事。

為了讓台灣玩家玩得更順手，平台目前已完成與台灣知名數位點數品牌GASH的系統串接，提供安全便利的點數服務。除了基本的預測玩法之外，平台還加入會員任務、玩家排行榜，甚至能解鎖限定頭像與特殊外框，增添不少社群互動的樂趣。

GodGuess神猜執行長Tony表示，Polymarket讓全球看見了預測市場的魅力，而GodGuess則希望能讓更多亞洲玩家體驗到這種全新的娛樂形式。平台從台灣出發，堅持健康、多元的娛樂定位，要把每一件生活中的熱門話題，都變成全民共享的互動新玩法。