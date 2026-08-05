坤悅開發再砸10億元整併台中七期惠民段76地號土地 每坪單價達302萬元

坤悅開發（5206）5日公告，再砸下10.5億餘元資金整合七期精華區土地，不過此筆交易為關係人交易，換算每坪土地單價約302萬元，坤悅近期在七期整併土地累計已達723坪。

坤悅公告，董事會決議向坤悅董事長陳丕岳之父陳世坤，取得台中市西屯區惠民段76地號土地，基地面積約348.25坪，交易總價為10億5,171.5萬元，換算每坪土地單價約302萬元。

坤悅開發表示，此次交易主要考量該塊土地未來可與惠民段相鄰的惠民段78地號土地合併，進行整體規劃開發，並具備適用危老條例等獎勵條件。

坤悅在今年4月時取得374.11坪、總價約11.29億元的惠民段78地號，換算單價同樣落在每坪約302萬元左右，現況作為接待中心使用。

而坤悅接連購入上述兩筆土地，合計在惠民段掌握約722.36坪土地，總投資金額21.8億元，平均每坪取得成本在302萬元左右。

業界分析指出，這兩塊土地屬於新六分區，具備新市政中心最高達600%的容積率，若以最大開發量體估算，「每建坪土地成本甚至比部分低密度重劃區更具效益。」

儘管現階段該區塊基地整體呈現「L」型，仍有些許限制，不過業界認為，周邊還有占據角地的KTV，經查，土地為3名自然人持有，皆為分割遺產取得，並具銀行相關背景。

業界分析，對地主而言僅剩角地，開發效益不高；對建商而言，基地的不完整性也有一定程度的整合風險與時間成本。未來坤悅能否順利整合該筆角地，仍有待觀察。