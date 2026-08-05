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ESG最前線／B2B賽局 ESG改寫規則

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

「我們的產品品質穩定、價格有競爭力、交期也準，為什麼客戶最後還是選擇別人？」這是近年不少B2B企業共同的疑問。答案可能不在產品本身，而是客戶評估供應商的方式已經改變。

過去的B2B市場，競爭大多圍繞品質、價格與交期。如今，這三項已逐漸成為供應商進入市場的基本條件。面對氣候變遷、碳管制、人權議題與供應鏈中斷，企業採購的不只是產品與服務，更在評估一項關鍵問題：與這家供應商合作，會不會增加公司的營運風險？

這正是ESG改寫B2B市場規則的起點。當歐盟碳邊境調整機制、供應鏈盡職調查及各國永續規範陸續上路，國際企業須對整條供應鏈承擔更高責任。壓力不會停留在大型企業，而會透過採購條件、供應商稽核及合約條款，逐層傳遞到中小企業。

因此，即使企業沒有直接面對國際法規，也可能收到客戶提出的碳排資料、能源使用、職業安全、人權政策或公司治理要求。ESG已從企業的自願承諾，逐漸成為供應鏈的基本資格。

這也讓B2B市場出現三項重要改變：

第一，競爭標的從產品擴大到企業。客戶除了比較規格與價格，也會檢視供應商是否具備穩定營運、法規遵循及風險管理能力。產品再好，如果企業經常發生工安事故、環境違規或治理爭議，仍可能被排除在供應鏈之外。

第二，採購決策從成本導向走向風險導向。便宜的供應商不一定能帶來最低的總成本。一次停工、裁罰、交貨中斷或聲譽危機，造成的損失可能遠高於採購價差。對客戶而言，值得長期合作的夥伴，不只是報價合理，更要能降低不確定性。

第三，B2B業務的價值主張必須重新設計。業務人員不能只介紹產品功能，而要說明企業如何協助客戶達成減碳、合規、安全及供應鏈韌性等目標。當供應商能理解客戶承受的ESG壓力，並提供可驗證的數據與改善方案，就有機會從一般供應商升級為策略夥伴。

對中小企業而言，投入ESG不代表立刻編製厚重的永續報告書，也不必追求一步到位。

更務實的做法，是先盤點客戶最在意的風險，從碳排資料、法規遵循、職安衛管理及供應商制度等項目開始，建立可追蹤、可稽核、可持續改善的管理基礎。

ESG真正改變的，不只是企業形象，而是B2B市場的信任機制。未來，品質、價格與交期決定企業能否進入競爭；風險管理與永續能力，則決定企業能否留在供應鏈。當產品差異愈來愈小，能讓客戶安心合作，將成為B2B企業最難被取代的競爭力。

競爭力 供應鏈 歐盟

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