連鎖效應／破框前行 把痛點變亮點

從雞湯大叔品牌起步的阿爾法餐飲集團，以一鍋雞湯每日現熬開始，創辦人賴三禹自金融業跨界而來，基於「湯控」的精神，創業之初即化身熬湯職人，入店掌杓整整三年。

除雞湯大叔外，公司已發展為旗下擁有雞湯桑、賴山嶼、以及代理「撈王」與「麵屋一燈」等多品牌餐飲企業，持續以創新面向未來。

為與一般餐飲業拉開差異，雞湯大叔內外開弓。對內提供高於業界的起薪給工作夥伴；對外則以零添加、高品質用料，不以價格篩選供應商，其創新實績甫獲「台灣商業服務業創新獎」主辦方特邀講座的肯定。

若只是每日現熬湯底與高起薪招聘，在競爭激烈的餐飲業，仍難打開一片天。以「湯」為中心，開第四家店就投資中央廚房統一熬湯以穩定出品，為量化展店鋪路，加上法餐主廚坐鎮，法式料理的靈魂和中式基底原物料，以及代理品牌技藝的融合，阿爾法的創新來自三項動力：

一、視痛苦為養分

在疫情期間集結車隊送菜上府，從疫情的痛苦壓力中成長，雞湯大叔迎痛苦而生的例子，還有從缺工中看到行業的機會，反向思考做出只要不缺工就能提速展店的假設，一舉將新進同仁起薪調到45,000元，果然做到開店第一個月就能滿編，近兩年量化開店，加上海外店，八年開立55家直營店。

二、一主軸雙引擎

接手友人代理的麵屋一燈，自創適合全家就餐與滿足女性消費者的雞湯桑雞白湯拉麵，再到區域代理火鍋名店撈王，與自創青花椒麻辣燙賴山嶼，始終不離「雞湯」這個主軸，透過標準配方央廚熬湯，甚至取得麵屋一燈日本社長的肯定，成功打造多品牌版圖，代理與自創品牌雙引擎發展。

三、不被框架限定

主動選擇不做什麼，如不做休閒餐飲；計劃性做專什麼，阿爾法旗下品牌都以湯底、剛需、高頻消費為主。賦予每個品牌具體的人設，例如雞湯桑為貼近女性、家庭和親子就餐場景，減少吧檯增加方桌，再推出減鹽清淡湯頭的兒童餐，不被傳統拉麵店所限定。

乘勢進擊，以「雞湯」專長研發滴雞精自有商品，其火鍋湯底、雞湯粥更廣結通路資源，即將在超市、便利商店上架；以ESG導向解決熬湯老母雞「剩食」痛點，開發「爪爪兄弟」寵物食品，在街邊店提供寵物友善服務，免費供應寵物食品。阿爾法公司一路將「問題」轉化為「創新」的墊腳石。

化痛點為亮點，借鏡雞湯大叔化廢為寶、敢為業界之先的創新做法。面對困難，你看到的是問題，還是機會？