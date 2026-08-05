瑪格麗特談品牌與領導／減法經營 有捨才能得

「老師，我有好多好多的問題，不知道要從哪一個先說」，一個中小企業的老闆憂心忡忡地對我說，「慢慢來，不要急」，我笑笑地跟他說。翻了一下他的財務報表，營收有成長，毛利率、淨利都還不錯，不知道自己可以幫上什麼忙。

「我開發了一個不錯的商品，特別把它做成低價，希望讓更多人接受，但在百貨公司開了快閃店，表現普通，不知道要如何做成爆款商品；去年找了一個來自大企業的高階主管，希望能穩住日常營運，讓我專注未來的發展，可是他水土不服，待了半年沒什麼表現，只好請他離開；我們現在有一家門市開了快一年，卻仍然虧損，要如何讓這家門市快一點轉虧為盈？」他說得很急，感覺千斤萬擔都在他身上。

「我看你過去的資料，大部分的業績應該都還是B2B吧，可是你現在跟我談的好像都是B2C？」聽完他說的問題，我有點困惑。

「沒錯，我九成的生意都是來自B2B，但我希望能夠開拓第二條成長曲線，因為B2C毛利比較高，也減少了中間層，可以賺得比較多」，他很快地回我。

「很多大企業都是你的客戶，所以你的B2B很穩定，但未來成長的空間不大了嗎？」「很大啊，但是我什麼都要顧：顧客只認我，什麼生意都要自己去談，開店的事，百貨公司洽談，日常營運、工廠生產，再加上電商，沒有一件事不需要花時間，我整個人都快被撕裂了」。

看著他疲憊的眼神，是台灣中小企業老闆們的共同寫照。他們拚命、辛苦，每件事情都用心，全心全力投入大大小小的事，就怕漏了任何一件事，就怕少了任何一件事情，會成為推倒他事業版圖的第一張骨牌。幸運的是：每件事老闆都能做，悲慘的是：每件事都只有老闆能做好。

眼前這位老闆的B2B業務穩定，未來成長空間也很大，但他同時投入商品、快閃店、門市、電商與B2C品牌。他以為自己正在尋找第二條成長曲線，實際上卻是同時開了數個戰場。

B2C看起來毛利較高，但若把門市、通路、行銷、電商、人才，以及CEO投入的時間都算進去，真正的成本可能遠比想像中高很多。

事實上，真正推倒老闆精力與企業發展的第一張骨牌，可能不是哪一件事情做錯了，而是他遲遲不敢做「割捨」的決定。

「看起來你沒有什麼問題呀，只是機會太多」，他睜大眼睛看著我，「人都是這樣，當機會太多的時候，很容易變成「車燈前的鹿」，被耀眼的光芒眩了眼，僵在原地無法動彈，反而不知道該往哪裡走。你現在的困難，不是沒有方向，而是每一個方向看起來都不能放棄」，我繼續說。

「老師，我就是下不了決定，真的好難」，他皺著眉頭。

下決定是做取捨，取一而捨其他，「捨」一定會痛，所以人很難自己割捨，但若不主動割捨，等市場或競爭對手幫你做決定時，代價往往殘酷十倍於自己捨的痛。

我告訴他：「你現在不要再開其他戰場，也不要急著決定『要做什麼』，而是要勇敢決定『不做什麼』」。

當老闆認為每件事都不可失去，他最先失去的，往往是企業的方向。真正可能推倒企業的第一張骨牌，不是少做了一件事，而是遲遲不肯做出決定。只有勇敢決定什麼最重要，也接受其他事情暫時不做，老闆才能把有限的時間與資源，放在真正決定企業未來的地方。

看著他慢慢舒展的眉，我在內心給他送上無限的祝福。