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World Gym 祭專屬優惠贈送伊士邦會員10天全台體驗+入會加贈3個月會籍

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

世界健身-KY（2762）5日宣布，World Gym世界健身俱樂部即日起至8月31日，推出「伊士邦會員專屬入會優惠」，讓伊士邦會員可享10天全台通行免費運動體驗，找到最適合自己的World Gym，另提供免入會費、免手續費，再加贈3個月會籍的超級優惠入會方案，讓愛運動的族群，規律健身不中斷。

World Gym為全台第一大健身連鎖品牌，專業打造寬敞舒適的運動空間，除引進國際知名重訓品牌如：Hammer、Hoist、Matrix及運動科技、心肺器材；同時提供最廣泛、多元的有氧團體課程，包括：LES MILLS、MOSSA、瑜珈、舞蹈、伸展及飛輪等多樣化選擇。專業有氧團隊持續創新，不斷開發增設新穎精彩的課程，以滿足會員需求。

目前，全台145家分店，多數分店附設提供蒸氣室、烤箱、室內SPA水療池及毛巾服務，另有28處設有游泳設施。World Gym針對持有伊士邦（BEING sport及BEING fit）有效會員資格者，提供伊士邦會員專屬優惠，高CP值的選擇，輕鬆享受運動帶來的健康與活力，最適合BEING SPORT會員。

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