台中水湳轉運中心啟用！交通建設落地補強機能品牌建商深耕交亮眼成績

台中水湳經貿園區重大建設接連邁入收割期！繼多項大型公共工程陸續到位後，備受矚目的水湳轉運中心於5日正式啟用。隨著交通建設落地補強機能，水湳經貿園區的商業與居住版圖已完全到位，房市長線價值持續看漲，也吸引大型指標建商或企業陸續卡位布局。

水湳轉運中心規劃為地下3層、地上4層複合式建築，集結42席國道客運月台、12席市區公車月台，以及汽車614席、機車1,253席與自行車604席的停車空間，未來不僅能一站式滿足國道客運與在地大眾運輸的轉乘需求，更將大幅減緩綠美圖、台中國際會展中心等大型場館舉辦活動時的周邊車流壓力。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，隨著中央公園、綠美圖、會展中心等重大建設接力成形，搭配轉運中心整合國道、公車及未來捷運橘線的連通優勢，水湳生活圈的交通便利性與整體成熟度顯著提升。

在當前房市趨於理性盤整的階段，健全的交通機能為區域提供強大的長線價值支撐，吸引市場回歸關注產品規格、品牌實力與合理的價格定位。

事實上，品牌建商早已在此深耕布局，其中最具代表性的個案「雙橡園4117」，是該區單一基地最大4,117坪，規劃全棟鋼骨結構、獨立車道進出系統與3,500坪私有花園，採用SS鋼骨框筒結構與預鑄外牆系統，興建2棟41層樓、166公尺高建築，將成為中央公園特區最高大樓。

目前已知，購買消費者大多選擇100坪規劃，甚至多組客戶一次購買246坪，2023年進場即獲層峰客群高度青睞並迅速引發迴響，全案更有293筆總價突破4,000萬元以上的交易，指標地位屹立不搖。

進一步觀察目前預售市場，區域高價個案「泰御Sky Island」，主打23至33坪兩房產品，鎖定總價4,000萬元以內買盤，累積63筆交易、均價85.6萬元；今年第1季25C與25D戶，分別以總價2,689萬元及2,674萬元成交，扣除車位後每坪單價達95.1萬元，刷新社區新高價。

區域單價紀錄，則由「豐邑Park One」保持。該案位於文商段中央公園第一排，特別邀集國際燈光設計師姚仁恭、日本高野景觀設計師石村敏哉、德國IGI STUDIO設計師Ines Gerlach三強聯手操刀，更一舉取得宜居建築、智慧建築、綠建築、低碳建築及耐震建築等五大專業認證。

這也使該案最高成交單價突破百萬，成為全台中首個單價突破三位數的住宅個案；全案目前平均總價高達5,525萬元，穩居區域線上個案之冠，精準鎖定頂級高總價客群。

交通利多與優質居住環境同時也吸引科技大廠與各大上市建商相繼搶進。如半導體設備大廠志聖（2467）以總價18.23億元、每坪逾112萬元標下水湳「逢大段21地號」1,622.53坪土地規劃研發中心。

土地交易方面，中信金控大股東銓緯投資以每坪306萬元標下「文商50」地號；達麗建設則預計投入17.7億元與地主中信金控（2891）大股東銓緯投資公司合建開發該區475坪中央公園第一排素地；長慶建設位於「文商51」、「文商52」共1,120坪土地，也將與富邦建設合作推出地上28樓、地下6層豪宅產品。

此外，大毅建設部位於老樹公園第一排，創研段2,651.61坪基地，預計規劃地上23層建築；華固建設（2548）於經貿路二段與經貿五路口的1,349坪基地，將規劃126戶住宅大樓。

亞昕國際（5213）總銷約92億元的指標案「亞昕THE ARC」，提供286戶住宅與76戶事務所；上市開發商富華創新（3056）預計年底推出「文商15」地號案，朝「全齡宅」與「類飯店」養生村方向規劃，每坪開價75萬至78萬元。

區域發展更迎來產業投資重大利多，台灣人壽稍早公告獲選為「台中市運動產業園區新建營運移轉（BOT）案」（台中超巨蛋）的最優申請人，總投資金額達600億元，將打造國內規模最大的運動產業BOT案。

在水湳轉運中心正式啟用後，搭配產業研發中心進駐、超巨蛋BOT案定案及各大建商強勢推進，水湳經貿園區的商業與居住版圖已完全到位，長線價值持續看漲。