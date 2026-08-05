台新證券與FUNNOW簽訂輔導契約 助攻新經濟企業上市櫃

台新證券積極深耕承銷業務再添新經濟產業輔導成果。5日與大東南亞生活娛樂集團FUNNOW簽訂股票上市櫃輔導契約，台新證券將協助FUNNOW強化營運體質、提升企業價值與市場競爭力，為未來進軍資本市場奠定穩健基礎。

FUNNOW集團創辦人暨執行長陳庭寬表示，集團旗下核心產品包含都會享樂即時預訂平台FunNow、東南亞餐廳折扣預訂平台Eatigo，以及親子體驗預訂平台Niceday。集團以數位科技為核心，從一家本地新創企業成長為國際型的新創集團，事業版圖橫跨臺灣、馬來西亞、日本、泰國、新加坡、菲律賓及香港等七個核心市場，每月活躍用戶數超過40萬人，海外市場營收超過50%，成功將餐飲、旅宿、娛樂與休閒服務整合為全方位的一站式預訂生態系。

陳庭寬說明FUNNOW的核心優勢在於成功拓展海外市場，跳脫單一市場限制，將目光鎖定在擁有廣大年輕人口基數的大東南亞市場，並結合臺灣在軟體與AI領域的研發實力，積極布局「B2AI2C」商業模式，持續深化在區域市場的領先地位。目前，FUNNOW集團已串聯16,000家商家，服務超過1,000萬名用戶，提供多元、精選且高品質的生活體驗，隨著經濟規模效益逐步顯現，EBITDA成長超過45%，預計今年第4季即可實現獲利。陳庭寬指出攜手台新證券邁向資本市場，不僅是全球化布局的關鍵一步，更將運用資本市場資源深化大東南亞市場的領先優勢，並積極搶攻日本市場，讓世界看見台灣軟體新創的國際競爭力。

台新證券作為國內重要承銷機構之一，近年積極投入創新產業與新經濟企業資本市場服務，除了在半導體、生技醫療等專業服務產業累積豐富輔導經驗外，亦成功協助「宏碁資訊」、「安碁資訊」、「現觀科」及「欣新網」等數位雲端、電子商務與平台型企業進入資本市場，充分展現台新證券對新經濟產業商業模式、成長動能與市場發展趨勢的洞察，以及協助創新企業接軌資本市場的專業實力。台新證券董事長陳俊宏表示，台新證券將憑藉豐富的承銷輔導、市場造勢與部位配售經驗，持續協助具成長潛力的企業加速發展，讓更多優質企業掌握產業轉型與數位經濟發展新商機，同時提升競爭力與國際能見度，實現企業與資本市場雙贏的成果。