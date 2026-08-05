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台北市平面車位連10年狂漲！大安區332萬創新高 專家：有車位是奢侈的幸福

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市坡道平面車位十年來連漲45萬元，2025年均價來到269萬元，其中大安區以332萬元蟬聯全市最貴，信義、中正區也都突破300萬元，反映市區車位供不應求。

根據台北市地政年報統計顯示，2025年台北市12個行政區坡道平面車位價格全數站上200萬元以上，大安區以332萬元居冠，其次為信義區306萬元、中正區302萬元，最低的文山區也要210萬元。

若拉長時間來看，坡道平面車位價格已連續10年走揚，2025年均價269萬元，較10年前的224萬元上漲45萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，車位價格走勢表現幾乎和房價相似，車位一方面因為市區停車空間不足，早年公寓型產品數量太多，多數缺乏地下室車位，另一方面過去10年房價多數時間都在上漲，也會反映在車位價格上，而台北市素地取得困難，小基地又無法設計平面車位，雖然機械車位比平面車位便宜，但實務上客戶寧願選擇坡道平面車位，有時候機械車位反而造成銷售困難。

曾敬德表示，在北市自己家有個坡道平面車位真的是有點奢侈的幸福，曾有統計顯示北市是開車族自擁車位比例最低的都會區，同時也是回家找車位花費時間最久的都會區，所幸雙北市的大眾運輸系統發達，有些家庭索性就放棄擁車，等到要用車時再日租汽車，或者改搭大眾運輸工具或計程車替代。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

車位 台北市

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