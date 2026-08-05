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新北社宅再奪建築奧斯卡 中和安邦勇摘國家卓越建設獎金質獎

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
「中和安邦青年社會住宅」榮獲2026國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，由新北住都中心代理執行長林士森(右)代表受獎。圖／新北住都提供
「中和安邦青年社會住宅」榮獲2026國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，由新北住都中心代理執行長林士森(右)代表受獎。圖／新北住都提供

新北住都中心管理的「中和安邦青年社會住宅」榮獲有「台灣建築奧斯卡」之稱的2026國家卓越建設獎「最佳管理維護類」金質獎，不僅展現社宅管理品質受到肯定，也凸顯新北社宅朝向智慧、永續及共融社區發展的成果。頒獎典禮由新北住都中心代理執行長林士森代表受獎。

新北住都中心表示，這已是中心連續第三年獲得國家卓越建設獎肯定。2024年由「新店央北青年社會住宅」獲得同類別獎項，2025年則由「土城員和青年社會住宅」獲獎，今年再度拿下最高榮譽，代表中心持續提升社宅管理品質及社區營運成效，獲得評審一致肯定。

「中和安邦青年社會住宅」共有632戶，社區導入多項智慧管理措施，包括全網化中央監控系統、能源與設備智慧化管理，並落實ESG理念，透過景觀綠化、太陽能回收等方式建立循環經濟機制，提升資源再利用及節能效益。此外，社區也提供智慧行動社區服務，導入智慧設施管理及系統化作業，不僅提升管理效率、降低人力負擔，也從設備生命周期成本及使用效益出發，推動循環經濟管理，促進環境永續。

除了硬體建設外，新北住都中心也在轄內各處社宅導入關懷訪視制度，由專業人員定期進入社區主動關懷住戶，提供情緒支持、生活協助及需求評估，並依不同需求媒合育兒、長照、心理輔導及經濟支持等社會福利資源，打造兼具安全與溫度的全齡友善社區。

新北住都中心指出，2026年管理中的社會住宅將達40處、約5,182戶，為全國管理規模最大的社宅營運單位。中和安邦社宅除提供住宅外，也結合托幼、日照及青年創業等公益空間，回應市民對新世代社宅的期待，未來將持續精進管理與服務品質，讓住戶住得更安全、更安心。

中和 社宅 新北

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