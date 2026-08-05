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打造信義計畫區永續商辦標竿 南山信義A26榮獲2026國家卓越建設獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山信義A26融合創新美學、智慧綠建築、淨零韌性與人本永續四大理念，打造兼具安全、健康與永續的辦公空間。（此為完工示意圖）。圖／南山人壽提供
南山信義A26融合創新美學、智慧綠建築、淨零韌性與人本永續四大理念，打造兼具安全、健康與永續的辦公空間。（此為完工示意圖）。圖／南山人壽提供

南山人壽深耕台灣逾一甲子，持續打造信義計畫區頂級商辦聚落，新開發的「南山信義A26」榮獲2026年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類—卓越獎」，肯定其在建築規劃與永續設計上的卓越表現。南山信義A26融合創新美學、智慧綠建築、淨零韌性與人本永續四大理念，不僅打造兼具安全、健康與永續的辦公空間，更希望攜手企業租戶推動「一群人一起做公益」行動，並營造生物、植物與城市共生的永續環境，建立人、企業、社區及環境的正向循環。

南山信義A26座落於台北市信義計畫區原信義行政中心街廓，整體規劃為地上30層、地下3層的頂級商辦大樓，總樓地板面積約2.5萬坪。為打造更多城市綠意，建築規劃以信義廣場為起點，沿街退縮約10公尺，串聯廣場綠地與基地景觀，打造寬敞的人本林蔭街廊；同時，全區採複層植栽設計，使綠覆率提升至74%，年固碳量約2,785公斤，相當於種植約232棵成年樹木，為信義計畫區創造更友善的都市綠色環境。

因應極端氣候帶來的挑戰，南山信義A26於地下設置1,192噸滯洪池，大幅提升基地防洪、防澇韌性；同時，100%回收雨水經淨化後，可供空調冷卻補水、景觀澆灌及道路灑水使用，提升水資源循環利用效率，落實都市海綿與永續水資源管理。在建築安全上，南山信義A26採上部鋼骨（SC）、下部RC／SRC結構，搭配深入岩盤的基樁與筏式基礎，並採用韌性立體抗彎矩構架（SMRF）及鋼構特殊同心斜撐二元系統，符合最新耐震設計規範，以高標準提升建築耐震與安全韌性。

為提供企業租戶穩定、高效的辦公環境，南山信義A26建置22.8kV雙迴路供電、N+1變壓器備援系統，並提供30%辦公專屬備用電力；辦公空間全面配置12芯高速光纖到戶、全室HEPA濾網新風系統及獨立BTU能源計量機制，結合雙管雙泵供水及消防受信總機，全面提升營運韌性與辦公品質。

南山人壽期許，南山信義A26不僅是一座頂級商辦，更是實踐企業「利他的初衷」理念的具體展現，透過全生命週期建築思維與智慧管理，打造兼具環境永續、健康與韌性的城市新地標。在今年初，南山人壽也宣布啟動南山信義計畫區「四合願」計畫，串聯南山金融中心、台北南山廣場、南山信義A26及A21四棟商辦資源，延伸四合院「共好」精神，打造共享資源、共創價值、共好社群與永續共生的商辦生態圈，讓入駐商辦群的企業們一起「揪團」做公益，創造兼具公益與永續價值的新型辦公生活圈。

「南山信義A26」榮獲2026年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類—卓越獎」，肯定其在建築規劃與永續設計上的卓越表現。圖／南山人壽提供
「南山信義A26」榮獲2026年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類—卓越獎」，肯定其在建築規劃與永續設計上的卓越表現。圖／南山人壽提供

南山信義 商辦 永續

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