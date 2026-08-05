酷澎公布第2季財報 台灣市場維持高速成長、擴展隔日到貨

美商Coupang酷澎於5日凌晨公布2026年第2季業績。第2季季合併淨營收達89億美元，年增4%（不計匯率影響則成長10%）。包含台灣零售、Coupang Eats及Farfetch在內的新興業務（Developing Offerings）營收達14億美元，年增20%（撇除匯率影響成長24%），展現強勁成長動能。

Coupang酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）表示，在台灣建置並持續擴展自有的端到端物流網路，透過完整的物流體系配送絕大多數商品，提供每周七天、隔日到貨服務，為目前台灣市場唯一提供此服務的業者。目前隔日到貨服務已擴展至台灣絕大多數消費者，透過該服務完成配送的商品已占整體配送量的絕大多數。

隨著基礎設施逐步到位，策略重點已轉向選品（Selection）擴充。金範錫指出，目前台灣選品僅為韓國火箭速配（Rocket Delivery）的一小部分，每新增一項商品都有助於提升消費金額。台灣早期顧客群的留存與消費額持續提升，正沿著與韓國相同的複利成長曲線前進。他指出，韓國歷經四年才啟動早晨送達（Dawn Delivery）服務，台灣僅用一年即成功在首批社區上線該服務。

針對台灣市場營運，金範錫補充，發展過程非每一季皆呈線性成長，有時會暫時調整部分商品類別以重新優化商品組合。目前的營運表現反映的是業務發展初期的階段，而非最終成果。預期台灣業務損益表現將朝向韓國市場曾走過的發展軌跡邁進。

金範錫強調，在韓國已看見長期投資基礎建設帶來的成果，包括物流網路、最後一哩（Last-Mile）配送能力及完整供應鏈建置。目前顧客消費金額成長速度已恢復到與過去相同水準，會員數創歷史新高，持續使用的顧客消費金額同樣達歷史新高。在台灣持續打造業界領先的顧客體驗基礎，強化最後一哩配送網路，擴大服務範圍並提升品質。

Coupang酷澎財務長Gaurav Anand表示，新興業務本季毛利達2.26億美元，毛利率為15.8%，較去年同期及上季皆有所提升，顯示各項新興業務持續朝向可持續的獲利模式發展。調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）虧損為2.19億美元，較上季改善1.1億美元，較去年同期改善逾440個基點。

Gaurav Anand指出，預估2026年全年新興業務調整後EBITDA虧損將維持在9.5億至10億美元之間，其中最大的虧損來源仍是對台灣零售業務持續的長期投資。

Coupang酷澎預期，2026年第3季整體營收（撇除匯率影響）將成長8%至9%。