高齡博覽會7日揭幕 楊泮池：長壽新經濟將超高齡化轉為產業新引擎

高齡健康產業博覽會將在7日揭幕，生策會會長楊泮池表示，面對更長的人生，台灣不應只把高齡化視為社會負擔，而應透過延長健康餘命、維持自主生活與社會參與，將人口結構改變轉化為健康價值、人才價值與產業價值。

超高齡社會不只是醫療問題 更是國家發展課題

楊泮池表示，超高齡社會帶來的不只是醫療與照護需求增加，更將改變國家人力結構、消費型態、生活方式與產業發展。「長壽新經濟」並非單純擴大銀髮消費市場，而是重新思考更長人生所需要的健康、生活、工作、金融、照護與科技服務。

根據麥肯錫（McKinsey）研究，若各國持續投資健康促進、疾病預防與照護，到2050年每年可望創造12.5兆美元全球經濟價值；其中相當部分來自健康促進、疾病預防，以及勞動參與和生產力提升。台灣65歲以上人口已超過20%，如何縮短不健康餘命，並讓有意願、有能力的高齡者持續參與社會，將成為未來國家競爭力的重要課題。

因應此一轉變，高齡健康產業博覽會的角色也將進一步升級。大會將不再只聚焦醫療、長照、輔具或銀髮商品，而是串聯「健康照護、運動活力、食衣住行育樂、宜居城市、財務安心、高齡就業」等面向，建立涵蓋高齡者完整生活需求的產業生態系。

未來招商範圍也可由傳統醫療健康產業，進一步擴大至醫療科技、藥品醫材、健康管理、運動科技、食品營養、智慧住宅、交通旅遊、金融保險、信託資產管理、教育培訓、數位科技與中高齡就業等領域，讓更多原本未被歸類為「高齡產業」的企業，共同進入長壽新經濟市場。

楊泮池表示，健康老化不可能只依靠醫療體系。延長健康餘命涉及衛生醫療與長照；產業創新涉及經濟與科技；高齡就業涉及勞動政策；宜居住宅與城市涉及內政與交通；終身學習與運動涉及教育；退休保障涉及金融；數位生活則涉及AI與數位包容。因此，高齡健康產業博覽會具備成為跨部會政策與產業整合平台的條件。

未來將以「一個部會、一項高齡課題、一組產業解決方案」為推動方向，讓政府部門不只是支持展覽，而是將政策目標、示範成果與民間產業解方帶進平台，共同形成台灣面對超高齡社會的整體解決方案。

其中，金融與保險被視為下一階段長壽新經濟的重要成長板塊。保險業具備長期健康風險管理、廣大客戶基礎、健康誘因設計能力與長期資金，未來除可透過外溢保單、運動回饋等方式鼓勵健康生活，也可串聯醫療、科技、運動與照護服務；隨政策環境逐步發展，長期資金亦有機會投入健康管理、智慧科技、長照服務及健康福祉相關事業，帶動更完整的長壽產業生態系。

楊泮池進一步表示，台灣已進入超高齡社會，但「長壽新經濟」仍有待建立更完整的產業定義、分類與市場規模。高齡健康產業博覽會未來除持續擴大展覽規模，更希望透過年度平台串聯政府、產業、醫療、學研與金融力量，逐步盤點長壽新經濟的產業範疇、形成市場共識，並進一步建立可衡量的產值與成長目標。

面對超高齡社會，高齡健康產業博覽會將以「延長健康餘命、擴大健康投資、發展長壽新經濟」為三大方向，讓跨產業解方從展場走進日常生活，讓健康投資從政策轉化為社會行動，也讓高齡者從服務接受者成為社會參與者與價值創造者。