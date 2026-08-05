寄居蟹恐退出社宅包租代管 全台6800戶轉銜方向曝光

兆基集團相關企業財務風波延燒，寄居蟹租屋承作的社會住宅包租代管案件可望啟動全面轉銜。據了解，住都中心後續將依契約及相關程序處理寄居蟹承作案件，目前討論方向包括終止寄居蟹承作社宅包租代管契約，並由合法業者承接，其中將優先徵詢房東、房客是否同意由兆基接手；今天下午住都中心也將邀寄居蟹代表及財務等人到場比對案件資料，確認後續轉銜作業。

據了解，昨天住都中心已先邀集六都租賃住宅服務商業同業公會討論案件後續處理方式，會中主要聚焦轉銜機制及承接模式。知情人士透露，未來住都中心將成立專案處理機制，各地租賃公會也將設置專人窗口，受理房東、房客諮詢及案件登記；若有民眾提出轉介需求，公會也將協助媒合後續承接業者，降低對租賃雙方權益的影響。

知情人士表示，目前討論方向是，若房東、房客同意，將優先由兆基接手寄居蟹原承作案件；若對兆基仍有疑慮、不願由兆基承接，則由六都租賃公會協助媒合其他合法包租代管業者接手，以確保租賃服務不中斷。

據悉，目前租賃公會已陸續接獲零星房東、房客來電詢問，多數是受到近期事件影響，希望了解是否需要更換服務業者。現階段公會會先確認個案資料、了解訴求並完成登記，待轉銜機制拍板後，再協助後續作業。

據了解，目前寄居蟹承作的社會住宅包租代管案件全台約6800戶，包含包租及代管案件。今天下午住都中心也將與寄居蟹代表逐案比對資料，確認業者、住都中心及租賃公會掌握的案件資訊是否一致，作為後續轉銜依據。