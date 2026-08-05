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頂級豪宅打折賣！「台北之星」交易再度跌破200萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北之星。 圖／台灣房屋提供
台北之星。 圖／台灣房屋提供

股市熱房市冷，豪宅交易更加競爭。實價登錄最新資料，大安區兩百萬豪宅Diamond Power台北之星今年7月19樓戶以總價2.86億元，單價190萬成交，觀察資料，該社區6月20樓戶2億9382萬元售出，單價也僅195.5萬元，2月17樓戶單價也為190萬元。

目前實價揭露共15筆，最新交易的3筆行情介於190~195萬元之間，比照去年以前幾乎戶戶單價破200萬元的水準，反映出建商在銷售上改走讓利策略。

另外，曾為兩百萬俱樂部大直水岸豪宅「輕井澤」9樓戶含兩車位118.37坪，今年6月新屋主無貸款交易，以總價1億4949萬元購入，單價152.8萬元，創該社區最低價。

去年該社區有3樓戶，交易單價155萬元，如今中樓層再創低價，頗有讓價促成交易的意味。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，輕井澤是大直知名的水岸豪宅，排除特殊交易，實價登錄目前揭露共11筆交易，2015年5樓戶拆算車位，單價破209萬，2021年14樓頂樓戶也曾以單價約200萬成交。

不過由於目前屋齡已達23年，加上新交易棟別非水岸第一排，因此身價有差。且不少中古屋在屆臨20年後，屋況多會有裝潢更新的需求，部分一手屋主也可能因退休或家庭成員變化，有換屋念頭，因此也催化便宜賣的機會點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，Diamond Power台北之星是台北市指標的都更豪宅，地段和機能優勢，頗吸引高端族群目光，過去銷售也站穩200萬行情。

不過由於今年房市景氣仍處於盤整，高總價貸款受信用管制約束，上限僅三成，加上豪宅市場選擇多，競爭激烈，而該案待售量體較大，為減輕房屋稅等持有成本壓力，使建商願意讓利求售，也讓買家有機會以相對便宜的價格，入手條件更佳的戶別。

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