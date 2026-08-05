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塑化業者看下半年 估8、9月需求逐步回溫 油價穩定是關鍵

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中東戰事持續牽動國際油價，塑化業者指出，目前市場仍未恢復正常，下游客戶因油價波動及國際局勢不明朗，拉貨態度依舊保守。隨著3月恐慌性備貨庫存逐步消化，預期8、9月旺季到來後，需求可望逐步回升，但後續仍須觀察油價是否維持穩定。

業者指出，今年2月底、3月初戰事爆發後，市場一度擔憂供應中斷，引發恐慌性搶料，不少下游客戶大量備貨，但後續價格回落，使部分業者蒙受損失。儘管3月初建立的庫存歷經約五個月已逐步消化，但受中東局勢反覆、消息變化快速影響，下游客戶拉貨態度仍趨保守觀望，市場尚未恢復正常。

展望第3季中、下旬，業內人士表示，目前產品價格波動仍大、能見度偏低，下游需求也尚未明顯回溫。台化表示，目前PTA開動率60%左右，聚酯開動率約80%，均屬偏低水準，主因下游需求偏弱。PTA回到接近80％、聚酯開動率回80接近90％，市場才算恢復正常。

不過，隨著8、9月傳統旺季到來，業者預期下游需求將逐步浮現，8月需求動能可望優於7月，9月則有機會進一步增溫。業者也強調，後續仍須觀察國際油價走勢，若油價能維持在相對穩定水準、避免快速回落，將有助市場信心回升，並推動供需逐步恢復健康。

油價 國際油價 中東

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