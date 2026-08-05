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7-ELEVEN 攜米其林泰菜名店推泰味新品 星級饗宴年業績破35億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
7-ELEVEN自8月5日起全新推出泰式美食新菜單，與「帕泰家」、「頌丹樂」合作帶來刺激味蕾的獨家創意泰式料理。統一超/提供
7-ELEVEN自8月5日起全新推出泰式美食新菜單，與「帕泰家」、「頌丹樂」合作帶來刺激味蕾的獨家創意泰式料理。統一超/提供

7-ELEVEN持續推動「國際食飲多元化」開發多樣南洋風味料理，消費者到超商就能吃遍亞洲各地美食，每年熱銷業績突破35億元的鮮食品牌「星級饗宴」開發的南洋風味商品堪稱超商泰味天花板，當中多項商品為年度億元銷售品項，8月5日起與米其林指南認可的「頌丹樂」、「帕泰家」兩大正宗泰式餐廳主廚攜手打造「泰味雙饗」開發獨具特色的夏日超商泰式新菜單，這夏不吃「泰」可惜。

7-ELEVEN鮮食商品落實從原料、生產到配送皆為優於業界的食品安全標準，每年投入逾億元經費，超前法規推動自主管理，包含導入供應鏈評鑑、原物料溯源管理、建立安心配方標準、第三方門市品保查核及多項商品取得第三方無添加驗證等，架構完整食安防護網。

7-ELEVEN自有鮮食生產過程嚴格把關，且所有食材來源透明，除餐盒商品全面依法登錄政府平台，更建立自有原物料溯源管理系統，以國家認證的高規格實驗室檢驗及低溫物流全程品質控管，現已陸續與各家供應商簽定油品切結書、自有鮮食商品均未使用政府機關公布有疑慮之原物料，並要求提供相關證明與自主送驗，確保所使用食材、商品來源資訊安心安全。

7-ELEVEN自2021年起每年均企劃主題活動創新開發南洋風異國料理，觀察到南洋口味的料理相關商品銷售已連續五年雙位數成長，並以鹹香飽足的米飯類型商品特別受到年輕世代消費者歡迎，7-ELEVEN自8月5日起全新推出泰式美食新菜單，主廚團隊監製將餐廳暢銷菜單變身微波即食的超商美食，與來自泰國曼谷連續六年榮獲《米其林曼谷指南》必比登推介泰式餐廳「帕泰家」、「頌丹樂」合作，透過兩家餐廳各自不同特色調味，帶來刺激味蕾的獨家創意泰式料理。

本次三方強強聯手不僅使用正宗東南亞調味料，7-ELEVEN也嚴選多元新食材、新調味帶來全新味蕾體驗，例如新品「帕泰家沙嗲烤豬肉新極大飯糰」將風靡東南亞的燒烤滋味變身烤飯糰、還有不用揪團到泰式餐廳就能吃到兩種主餐的「帕泰家酸辣烤魚打拋雞便當」，飯後甜點則有義式甜點加入「泰味」元素「頌丹樂泰式奶茶提拉米蘇」、超商經典人氣品項「帕泰家泰式綠咖哩嫩雞飯」、炎夏必吃酸辣「頌丹樂酸辣烤雞冷麵」。

貼近在地口味喜好並取得泰式和台式風味間的平衡，7-ELEVEN也發現到泰式經典的打拋料理在超商多年熱賣，本次推出新品「頌丹樂泰式打拋豬飯糰」便利消費者隨時開吃，同步推薦「頌丹樂泰式打拋豬肉飯」、「頌丹樂遇見泰式打拋雞拌麵」，使用泰國道地風味打拋醬-選用泰國蠔油、魚露，並以朝天椒等多種辛香料以黃金比例拌炒收汁，拌飯或拌麵都美味。

不僅如此，7-ELEVEN已於全台突破400家門市設置「東南亞商品專區」，導入上百款東南亞熱門夯品，提供旅居及海外工作者更便利的日常採買體驗，自8月19日起推出泰國觀光客必買的相撲手大薄片海苔分享盒(原味、辣味)每盒特價99元、印尼暢銷品牌-Gery芝莉捲心酥(巧克力、重起士風味)，每盒特價99元。

此外，統一超好鄰居文教基金會於7-ELEVEN門市舉辦「暑期永續好鄰居同樂會」，提供中、英、越南、印尼及菲律賓等五種語文版本的《廢力小隊回收趣》手掌繪本與DIY素材，以超商廢棄物華麗變身為題材，可於統一超商好鄰居文教基金會官網免費下載，邀請孩子從玩樂中探索超商廢棄物轉廢為寶的永續行動。

7-Eleven 米其林 業績

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