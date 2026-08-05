李遠哲大直水岸豪宅「房價又破底」！專家曝原因

實價揭露，前中央研究院長李遠哲所住的大直水岸豪宅「輕井澤」，6月成交一戶中高樓層，總價約1.49億，單價一坪152.7萬元，再創實價資料新低價。

「輕井澤」位於大直明水路，為大直水岸第一排，社區樓高14層，屋齡已23年。

實價資料，該社區僅有12筆，其中有一筆為親友交易，扣除車位，先前交易單價都在一坪180萬元以上，最高達209萬元，2021年14樓頂樓戶也曾以單價約200萬成交。

不過，2021年9月以後，迄今該社區成交三筆，成交單價一再創低，從一坪165萬，掉到一坪155萬，最新一筆為中高樓層，滑落到152萬元，再度「破底」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新成交的戶別，雖是中高樓層，但非位於水岸第一排，因此景觀條件也多少影響價格表現。

另外，輕井澤目前屋齡已達23年，不少中古屋在屆臨20年後，屋況都會需要面臨裝潢更新的需求，部分一手屋主也可能因退休或家庭成員變化，有換屋念頭，因此也促使便宜賣的機會點。

她表示，由於央行長期緊縮豪宅貸款，最多只能三成，近年豪宅交易呈現斷崖式下滑，屋主求售多需等待相當長時間，再加上目前房市趨勢走小宅化，也讓不少屋主讓價意願升高。