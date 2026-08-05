快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

李遠哲大直水岸豪宅「房價又破底」！專家曝原因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
大直水岸宅示意圖。 記者游智文／攝影
大直水岸宅示意圖。 記者游智文／攝影

實價揭露，前中央研究院長李遠哲所住的大直水岸豪宅「輕井澤」，6月成交一戶中高樓層，總價約1.49億，單價一坪152.7萬元，再創實價資料新低價。

「輕井澤」位於大直明水路，為大直水岸第一排，社區樓高14層，屋齡已23年。

實價資料，該社區僅有12筆，其中有一筆為親友交易，扣除車位，先前交易單價都在一坪180萬元以上，最高達209萬元，2021年14樓頂樓戶也曾以單價約200萬成交。

不過，2021年9月以後，迄今該社區成交三筆，成交單價一再創低，從一坪165萬，掉到一坪155萬，最新一筆為中高樓層，滑落到152萬元，再度「破底」。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新成交的戶別，雖是中高樓層，但非位於水岸第一排，因此景觀條件也多少影響價格表現。

另外，輕井澤目前屋齡已達23年，不少中古屋在屆臨20年後，屋況都會需要面臨裝潢更新的需求，部分一手屋主也可能因退休或家庭成員變化，有換屋念頭，因此也促使便宜賣的機會點。

她表示，由於央行長期緊縮豪宅貸款，最多只能三成，近年豪宅交易呈現斷崖式下滑，屋主求售多需等待相當長時間，再加上目前房市趨勢走小宅化，也讓不少屋主讓價意願升高。

李遠哲 豪宅 大直

延伸閱讀

雙北下半年新案曝 北士科、林口、南港等5大百億案登場

非六都買房負擔愈來愈重！5縣市房貸金額同步創新高

三鶯線通車改變購屋版圖！高收入首購族沿藍線找房 「若水秧翠」成新焦點

「紅葉蛋糕」插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

相關新聞

頂級豪宅打折賣！「台北之星」交易再度跌破200萬

股市熱房市冷，豪宅交易更加競爭。實價登錄最新資料，大安區兩百萬豪宅Diamond Power台北之星今年7月19樓戶以總價2.86億元，單價190萬成交，觀察資料，該社區6月20樓戶2億9382萬元售出，單價也僅195.5萬元，2月17樓戶單價也為190萬元。

第二屋限貸解禁？北市房仲公會：下半年可期待

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今天表示，近期台股站上歷史高點，部分高獲利投資人居高思危，部分資金轉入房市，7月買氣維持穩定；下半年即將進入年底選舉熱戰期，預料政策利空有機會趨緩，甚至期待能出現解禁購置第二屋的利多。

7-ELEVEN 攜米其林泰菜名店推泰味新品 星級饗宴年業績破35億元

7-ELEVEN持續推動「國際食飲多元化」開發多樣南洋風味料理，消費者到超商就能吃遍亞洲各地美食，每年熱銷業績突破35億元的鮮食品牌「星級饗宴」開發的南洋風味商品堪稱超商泰味天花板，當中多項商品為年度億元銷售品項，8月5日起與米其林指南認可的「頌丹樂」、「帕泰家」兩大正宗泰式餐廳主廚攜手打造「泰味雙饗」開發獨具特色的夏日超商泰式新菜單，這夏不吃「泰」可惜。

李遠哲大直水岸豪宅「房價又破底」！專家曝原因

實價揭露，前中央研究院長李遠哲所住的大直水岸豪宅「輕井澤」，6月成交一戶中高樓層，總價約1.49億，單價一坪152.7萬元，再創實價資料新低價。

他買預售屋隔5年出售 弄錯這規定200萬元退稅飛了

不少民眾為了換屋，會先購買預售屋，再出售原本自住房屋，以為只要預售屋簽約時間符合規定，就能申請房地合一稅自住房地重購退（抵）稅優惠。不過，台北國稅局提醒，預售屋的簽約日不是房地取得日，而是以建案完工、辦妥所有權登記日為準。若新屋取得日與出售舊屋的所有權移轉登記日相隔超過2年，就無法適用重購退（抵）稅優惠。

彭博：台泥傾向讓歐洲事業在倫敦上市

知情人士透露，台灣台泥企業團（TCC Group）正傾向讓其歐洲事業在倫敦掛牌上市，成為最新一家受到英國資本市場吸引的企業集團。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。