愛買中元檔再加碼 攜20大品牌滿額現折拚業績

中元檔期進入第二周，普渡採購需求持續升溫，遠東愛買再擴大促銷力道，攜手逾20個品牌推出滿額現折活動，搭配會員周末滿額9折回饋，祭出雙重優惠，涵蓋餅乾、飲料、罐頭、食用油、奶粉、咖啡及生活用品等品項，期望帶動中元檔期業績維持雙位數成長。

愛買表示，即日起至9月1日，除愛買APP會員每周末單筆消費滿2,000元可享9折回饋外，購買指定品牌商品還可享滿額現折優惠，藉由品牌折扣與會員回饋雙重加碼，刺激消費者一次購足普渡及家庭日常所需。

此次優惠涵蓋多項中元熱銷品類。餅乾類包括可樂果、卡迪那、寶咔咔、滿天星及元本山系列，單筆滿299元現折20元；飲料類則有貝納頌滿259元折15元，光泉常溫飲料全系列滿199元折20元，光泉牛乳、冷泡茶等商品皆適用。

酒品方面，台灣啤酒指定系列滿399元折25元，約翰走路及蘇格登系列滿2,000元折150元；沖泡飲品則包括雀巢、克寧成人奶粉、美祿及星巴克系列滿888元折100元，UCC沖泡咖啡全系列滿399元折30元。

普渡必備的食用油與罐頭也納入優惠範圍，維義油品全系列滿399元折30元；台糖罐頭全系列滿259元折20元，新東陽及味全指定烹調類商品也分別祭出滿額折扣。

此外，生活用品同步推出品牌滿額優惠，包括寶僑指定品牌滿399元折30元，好來、高露潔系列滿399元折50元，白人系列商品滿299元折30元，希望透過跨品類優惠，帶動消費者一次完成普渡採購及家庭補貨需求，提升整體客單價。

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