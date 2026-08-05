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他買預售屋隔5年出售 弄錯這規定200萬元退稅飛了

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
購買預售屋後，必須等到建案完工交屋，並完成建物及土地所有權登記後，才算真正取得房地。報系資料照
購買預售屋後，必須等到建案完工交屋，並完成建物及土地所有權登記後，才算真正取得房地。報系資料照

不少民眾為了換屋，會先購買預售屋，再出售原本自住房屋，以為只要預售屋簽約時間符合規定，就能申請房地合一稅自住房地重購退（抵）稅優惠。不過，台北國稅局提醒，預售屋的簽約日不是房地取得日，而是以建案完工、辦妥所有權登記日為準。若新屋取得日與出售舊屋的所有權移轉登記日相隔超過2年，就無法適用重購退（抵）稅優惠。

國稅局表示，房地合一稅自住房地重購優惠除了必須符合本人、配偶或未成年子女在出售及重購房屋都已辦妥戶籍登記並實際居住，且房屋未出租、未供營業或執行業務使用等條件外，出售舊自住房地與重購新自住房地的所有權移轉登記日，還必須相隔2年內，才能申請退（抵）稅。

國稅局指出，預售屋在交屋前，既無法設立戶籍，也不能實際居住，因此不符合自住房地的規定。此外，民眾簽訂預售屋買賣契約時，取得的只是買賣契約權利，並非房地所有權。直到建案完工交屋，並完成建物及土地所有權登記後，才算真正取得房地，也是認定是否符合2年內重購的重要依據。

舉例來說，小君2021年5月簽約購買預售屋，2023年2月出售原自住房屋，並繳納房地合一稅200萬元。之後預售屋於2026年3月完成交屋及所有權登記，小君認為應以2021年簽約日計算取得時間，因此申請200萬元重購退稅。

不過，國稅局認定，預售屋在交屋前無法設籍及居住，不符合自住房地規定，因此新屋取得日應以2026年3月7日完成所有權登記日為準，而非2021年簽約日。由於新屋取得日距離出售舊屋已超過2年，因此不符合房地合一稅重購退（抵）稅優惠要件，無法退還200萬元稅款。

國稅局提醒，預售屋從簽約到交屋通常需要2至4年，換屋族若規劃申請房地合一稅重購退（抵）稅優惠，應提前留意交屋及所有權登記時程，以免因誤認簽約日就是取得日，錯失退稅資格。

國稅局 預售屋 房地合一稅

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