快訊

柯文哲電子監控「腳環改手環」 拄拐杖到派出所…喊沒事

黃偉哲指台糖油品部賣汽柴油 高檢署主任：雞同鴨講不知所云

金秀賢全面復出！官宣10月海外粉絲見面會　2萬人場地曝光掀熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵加碼28班開學優惠列車 大學生9月返校享5折

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

因應9月大專院校開學返校需求，台灣高鐵宣布，9月3日至9月9日加碼推出「大學生開學返校5折優惠列車」，除原有適用5折、75折及88折的大學生優惠車次外，每日再增開南下、北上各2班停靠各站的5折優惠列車，7天共提供28班次，車票將於8月6日凌晨零時起開放訂購。

台灣高鐵表示，大學生可透過高鐵網路訂票系統、「T-EX行動購票」App、合作便利商店及各車站售票窗口購買優惠車票，一次完成訂位、付款及取票，方便返校旅運需求。

高鐵提醒，使用大學生優惠乘車時，須攜帶本人有效學生證正本備查；若學生證未蓋當學期註冊章或註冊章無法辨識，須併同出示在學證明正本。若使用電子版在學證明，須於乘車前先行下載，列車上不受理現場連線查詢學籍資料。

台灣高鐵表示，相關優惠車次及使用規定，可至高鐵官網查詢，歡迎學生把握優惠，輕鬆搭高鐵返校迎接新學期。

大學生 高鐵 返校

延伸閱讀

明天開搶！長榮全航線83折起、曼谷3,999元 中信兄弟鬼滅VIP席也開賣

感恩父愛 鞋全家福全面85折

friDay購物「夏殺狂歡派對」 父親節精選好禮限時4.4折起、七夕甜寵價

身分證有「8」吃日本和牛「一盤8元」！車牌有8「送食材、全桌88折」

相關新聞

第二屋限貸解禁？北市房仲公會：下半年可期待

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城今天表示，近期台股站上歷史高點，部分高獲利投資人居高思危，部分資金轉入房市，7月買氣維持穩定；下半年即將進入年底選舉熱戰期，預料政策利空有機會趨緩，甚至期待能出現解禁購置第二屋的利多。

彭博：台泥傾向讓歐洲事業在倫敦上市

知情人士透露，台灣台泥企業團（TCC Group）正傾向讓其歐洲事業在倫敦掛牌上市，成為最新一家受到英國資本市場吸引的企業集團。

熊本強震過後 索尼、瑞薩也逐步復工

7月28日熊本強震過後，當地大廠如今已逐步恢復正常運作，不僅台積電熊本廠回到地震前生產狀況，索尼、瑞薩、三菱電機等廠商熊本廠區也都逐步復產。

捷迅：航空貨運價量齊揚

AI伺服器、半導體及高科技設備出貨需求持續升溫，帶動空運走強。捷迅總經理孫鋼銀指出，目前AI供應鏈訂單航空貨運能見度已延伸至明年，部分客戶甚至看好市場需求可一路延續至2030年。在AI硬體出貨潮及傳統旺季帶動下，看好今年第3季市場將呈現「價量齊揚」格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。