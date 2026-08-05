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彭博：台泥傾向讓歐洲事業在倫敦上市

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊報導，台泥正傾向讓其歐洲事業在倫敦掛牌上市。圖為資料照。台泥／提供
彭博資訊報導，台泥正傾向讓其歐洲事業在倫敦掛牌上市。圖為資料照。台泥／提供

知情人士透露，台灣台泥企業團（TCC Group）正傾向讓其歐洲事業在倫敦掛牌上市，成為最新一家受到英國資本市場吸引的企業集團。

之前名為「台灣水泥公司」的台泥企業團，今年稍早表示正與顧問合作，探索在阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦或巴黎進行歐洲上市的可能性。

彭博資訊報導，倫敦目前已成為這項潛在首次公開發行股票（IPO）的偏好地點。知情人士說，這項上市計畫預料將包含其歐洲業務的IPO，但還沒做出最終決定。

台泥一位代表則說，該公司正在「評估讓其歐洲事業，在一家歐洲知名交易所IPO的可行性」，「倫敦證交所（LSE）依然是評估中的可能上市地點之一」，「上市地點的最終決定仍待台泥董事會決定」。

創立於1946年的台泥，業務已從水泥跨足再生能源與電動車充電等領域，市值約新台幣1,770億元（55億美元），約44%營收來自歐洲。

台泥 倫敦 彭博

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