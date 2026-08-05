王品平價鐵板燒全面升級「就饗」變身輕奢概念店 278元起搶攻聚餐客

王品集團「就饗鐵板燒」打造首間全新概念店，台北長安東店以「恰到好處的輕奢與煙火氣」為設計核心，從空間設計、前菜款待到鐵板料理全面升級，希望翻轉大眾對平價鐵板燒的印象。除了新增入座即享的「真心款待前菜組」，更導入多元鐵板料理手法、延長用餐時間至70分鐘，278元起就能享受更高質感鐵板料理體驗。8月5日-8月7日，3天試營運全品項9折，8月17日-8月21日正式開幕推出第二客66折優惠。

「就饗鐵板燒」台北長安東店完成全面進化，8月5日盛大開幕試營運。以「恰到好處的輕奢與煙火氣」為概念，揮別傳統鐵板燒擁擠與油膩感，精心選用溫潤木質、暖色光影、莫蘭迪色系與質感磁磚等元素，用餐質感大幅升級。此外，就饗長安東店特別推出「真心款待前菜組」包含：「麵包佐明太子醬」、「松露蒸蛋」與「涼拌小菜」，從入座待餐時，就感受品牌禮遇。

「就饗」新概念店在烹調技藝上也精益求精，除了保留招牌醬炒風味，更加入乾煎、炙燒等烹調與擺盤多元技法全面升級，讓鐵板與食材在高溫中激盪出美味。品牌堅持主餐使用原塊肉、國產雞與嚴選海鮮、新鮮蔬菜，保證「每一份真材實料都看得見」以大眾化的價格，吃得到高價鐵板燒的鐵板廚藝與質感。

主餐不僅可享用到皮酥肉嫩的香煎雞腿排、散發梅納香氣的法蘭克牛排，概念店更祭出香氣迷人的櫻桃鴨胸主餐限定款。特色單點則將畫面感十足「火大鹽焗蝦」與「鰻鰻厚蛋燒」端上桌，最低278元起，就能享用主餐搭配無限續加的熱炒高麗菜、自助吧的白飯、湯品、飲料與霜淇淋。此外「就饗」新概念店的用餐時間增加為70分鐘，用更完整的餐點內容，滿足聚餐、約會與一人享食等不同用餐需求。

歡慶「就饗」台北長安東店盛大開幕，8月5日-8月7日三天試營運期間，用餐享全品項9折優惠。8月17日~8月21日五天正式開幕期間，歡迎攜伴同行，憑指定活動畫面，可享第二客66折。8月5日起至10月31日期間，只要到「就饗」台北長安東店消費，均可獲得隨機贈菜券，下次用餐可兌換。