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第二屋限貸解禁？北市房仲公會：下半年可期待

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

北市不動產仲介公會理事長蘇金城今天表示，近期台股站上歷史高點，部分高獲利投資人居高思危，部分資金轉入房市，7月買氣維持穩定；下半年即將進入年底選舉熱戰期，預料政策利空有機會趨緩，甚至期待能出現解禁購置第二屋的利多。

台北市地政局近日公布115年7月建物買賣移轉棟數，全市買賣移轉棟數為2,352棟，較去年同期增加13%，較6月增加17%；累計今年1-7月總移轉數14,340棟，較去年同期增加3.8%。

相較於台灣其他五都，台北市115年7月的交易登記棟數年增率為13.5%，高於六都平均值8.8%，月增率17.5%，高於六都平均值12%，顯示台北市市況平穩。

另以各行政區來看，市中心區買氣較為熱絡，內湖區、萬華區、大安區、信義區、松山區、南港區登記棟數月增率都在2成以上，市郊區域北投區、士林區、文山區相對偏弱勢。

其中較為特別的是南港區，月增率34%，年增率152%，據了解，近期半導體類股大漲，新興科技業集中的區域，獲利轉投房市效應較為明顯，內湖區月增率亦達40%，且買方年齡普遍低於40歲，部分年輕的科技新貴選擇購屋分散投資風險。

蘇金城表示，自113年9月實施第七波信用管制以來，買氣已經持續低迷22個月，不少房仲業者為維持營運，將業務範圍擴及包租代管業。7月交易量看似平穩，但仍處於交易量相對低檔，購屋貸款限制雖稍有鬆綁，但對提升買氣效益不大，雖有少數股市獲利轉投房市，但尚不足支撐市場買氣。

他表示，最近股市上下劇烈震盪，個股有的下跌後漲回來，也有下跌後漲不回，操作難度升高，投資人的風險意識也跟著提升，獲利轉出至房地產的機率大增。

由於政策利空應已出盡，甚至可以期待選舉利多釋出，房地產買氣可望持續加溫，因此預料下半年整體買氣應會優於上半年。惟金融市場瞬息萬變，亦要戒慎看待，慎防股市風暴對房地產帶來負面影響。

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