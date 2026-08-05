熊本強震過後 索尼、瑞薩也逐步復工

7月28日熊本強震過後，當地大廠如今已逐步恢復正常運作，不僅台積電熊本廠回到地震前生產狀況，索尼、瑞薩、三菱電機等廠商熊本廠區也都逐步復產。

索尼的熊本影像感測器工廠8月4日分階段復產，估計產量將在本月中恢復至地震前水準。該公司工廠部分損壞，但無塵室受到影響極小，產品也大致未受創。

索尼財務長陶琳表示，這回復產速度比上次熊本地震時快，不認為盈餘展望會因為地震需要大幅修正。

瑞薩熊本川尻廠預計8月5日復產，目標本月內全面恢復正常。該廠占瑞薩銷售13%，社長柴田英利上月底說，整體影響不會太大。

三菱電機在熊本兩座功率半導體廠，已接連恢復運轉。財務長藤本健一郎說，「雖然是初略估計，但損害的規模是十年前的三分之一到四分之一，因為在先前地震後，已改為抗震結構並以其他措施來降低災情」。