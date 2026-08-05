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捷迅：航空貨運價量齊揚
AI伺服器、半導體及高科技設備出貨需求持續升溫，帶動空運走強。捷迅（2643）總經理孫鋼銀指出，目前AI供應鏈訂單航空貨運能見度已延伸至明年，部分客戶甚至看好市場需求可一路延續至2030年。在AI硬體出貨潮及傳統旺季帶動下，看好今年第3季市場將呈現「價量齊揚」格局。
同時，航空貨運自8月16日起再調升燃油附加費及運費，目前運價（含基本運價與燃油附加費）約320至350元之間，推估北美線運價每公斤將再增加20至40元，漲幅約一成。
法人分析，物流業受惠AI供應鏈出貨熱絡，第2季獲利明顯增溫。其中，捷迅率先公布的獲利繳出亮麗成績單，第2季稅後純益達7,369萬元，年增逾15倍，每股稅後純益（EPS）2.11元；隨著下半年海空運市場同步走強，中菲行、捷迅、台驊及台灣空運等物流業者均可望受惠，營運表現值得期待。
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