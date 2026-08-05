捷迅：航空貨運價量齊揚

AI伺服器、半導體及高科技設備出貨需求持續升溫，帶動空運走強。捷迅總經理孫鋼銀指出，目前AI供應鏈訂單航空貨運能見度已延伸至明年，部分客戶甚至看好市場需求可一路延續至2030年。在AI硬體出貨潮及傳統旺季帶動下，看好今年第3季市場將呈現「價量齊揚」格局。

2026-08-05 01:05