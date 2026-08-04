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行銷線上／追縱客戶資訊 化為實際營收

經濟日報／ 許縈欣（Podcast《客戶成功茶水間》主持人）

想像一下這樣的場景：月底前，業務說某客戶上個月就已簽下明年的合約，財務說款項尚未入帳。或者，客戶成功經理發現新客戶尚未完成導入，產品後台顯示核心功能幾乎沒被使用，採購時承諾的交付項目也未確認。再者，客服前一周收到幾張問題單，但因為都已回覆而被視為結案。

每個部門手上都有一部分客戶資訊，合起來可能會發現即將流失的客戶狀況，也或許是有擴張空間的營收機會，但沒有人把握住。

企業常以為，客戶資訊沒有變成營收，是因為資料不夠完整，尋思添購系統、建立儀表板，甚至請AI整理會議紀錄跟監控客戶帳號風險。

近來業界也已把AI用在工單分類、聊天機器人與日常處理，希望降低客服負荷；但工單量變少，不等於客戶更願意續約或擴大使用。問題在於看見之後，組織是否有定義代表什麼。

真正要看的，是這些訊號是否對於續約預測、擴張提案、資源分配與後續追蹤的討論有所助益；如果沒有，效率仍停在服務端，不代表會變成營收數字。

例如，使用率下降是教育訓練問題、產品問題，還是續約風險？客戶主動詢問新功能，是痛點需求，還是擴張機會？許多公司把交接理解為業務成交後，將客戶資料提交給客戶成功團隊；但真正容易斷掉的，往往是反向的回饋交接。

客戶成功在導入與日常使用中看見的採用障礙、關鍵窗口態度改變與新需求，若沒有機制交回業務和產品部分，就無法轉成續約或營收成長。

像是，業務交接若只留下公司基本資料和聯絡窗口，客戶成功經理在與客戶的第一次會議仍得重新問一遍，當初購買的理由？真正使用的人是誰？認定的成功是什麼？客戶會感受到的不是專業，反而讓團隊失去最早建立價值的時機。

要讓資訊成為行動，企業內部需要先定義什麼值得行動。並非每一張客服單都要升級成營收討論，也不是每一個使用異常都要有業務介入；但團隊必須對關鍵客戶的資訊有共同認知，知道什麼情況應由誰在多久內判斷決定下一步，並把處理結果放在所有人都看得到的地方。

近來有業界趨勢是將客戶成功與續約放進同一個高階管理責任，背後意涵是客戶健康度與營收預測若分屬不同部門，客戶狀況再怎麼勤勞交接也容易失真。

對台灣中小企業而言，做這件事情不需要從一套昂貴的系統開始，能先挑一類最常錯過的資訊，例如已簽約卻遲遲未上線、接近續約時發現使用率下降，客服反覆收到同一類抱怨的客戶等；召集固定的跨部門檢視會議，確認哪類資訊由誰負責、何時看結果。

主管要參與的，不是聽報告而已，是要確認部門之間有沒有把該負的責任扛起來，並且有人執行追蹤檢視成果。

AI能把散落的紀錄更快串起來，主動提醒團隊哪些客戶需要留意；但它不能替企業決定，這個機會由誰負責追蹤、要投入多少資源，該怎樣才算判定完成。在AI能更快找出客戶風險之後，企業真正拉開差距的，會是把風險、機會與下一個商業行動承接起來的能力和執行力。

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