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行銷新勢力／信任+真實 提升AI能見度

經濟日報／ 蔣仲閔（Yahoo媒體業務事業群總監）

生成式AI正快速改變人們獲取資訊與做出決策的方式。現在，除了透過搜尋引擎輸入關鍵字、瀏覽網站內容，也有愈來愈多消費者直接向AI提問，希望快速獲得整理好的答案。當AI成為新的資訊入口，品牌與消費者互動的方式也隨之改變。

隨著消費者從「用搜尋找連結」轉向「用AI找答案」，品牌競爭已不再只是爭取搜尋排名，而是思考如何成為AI回應中可被信任的資訊來源。生成式搜尋優化（GenerativeEngineOptimization，GEO）因此成為品牌內容策略的新戰場。品牌不只要被看見，更要透過具公信力的內容，提高在AI回應中被理解、引用與推薦的機會。

這樣的轉變也意味著，品牌過去以曝光量和點擊率衡量成效的方式，正逐漸加入新的標準：「內容是否值得被AI引用」。

GEO的核心，並非追求更多內容，而是建立更具價值的內容。關鍵不在於品牌想傳遞什麼，而是內容是否真正回應消費者需求，是否具備完整、可信且容易理解的資訊，並透過多元內容持續累積品牌訊號。

實際操作上，品牌需要思考內容的結構是否清晰、主題是否聚焦、資訊是否有足夠深度，以及是否能在消費者提問的情境中提供真正有用的答案。

能夠有效解決問題的內容，才更有機會成為AI回答的一部分。

舉例而言，當消費者向AI詢問「哪個品牌的理財工具最值得信賴」或「哪些品牌在永續發展上有具體行動」，AI的回應會優先參考具有完整資訊、來源可信且長期累積的內容。這代表品牌不只需要製作內容，更需要確保內容出現在具有公信力的平台上，並以清晰、結構化的方式呈現。

在內容快速生成的時代，「信任」與「真實」反而變得更加重要。AI的回答建立於大量資訊來源之上，內容的可信度直接影響AI是否採用與引用。

對品牌而言，持續累積可靠資訊、建立專業內容，並與擁有長期內容積累與公信力的平台合作，是提升AI能見度的重要基礎。

面對AI浪潮，品牌真正需要思考的，不只是導入AI與否，而是內容是否已準備好成為AI的答案。這不是一次性的技術升級，而是長期內容策略的重新定向。

品牌與具公信力的內容夥伴合作，持續創造有價值、值得被引用的內容，才能在新的資訊生態中建立真正的競爭優勢。

搜尋引擎 消費者

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