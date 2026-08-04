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熙特爾深化台日能源技術 下半年海外營收大增

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
熙特爾日前於日本東京舉辦「臺日能源技術交流座談會」，熙特爾總經理陳伯勳 (中)與東京電力公司前副社長岡本浩(左四)、早稻田教授石井英雄(右四)等產學專家們合影。圖／熙特爾提供
熙特爾日前於日本東京舉辦「臺日能源技術交流座談會」，熙特爾總經理陳伯勳 (中)與東京電力公司前副社長岡本浩(左四)、早稻田教授石井英雄(右四)等產學專家們合影。圖／熙特爾提供

為深化日本市場布局並推動跨國能源技術合作，臺灣新創能源企業熙特爾新能源（7740）日前於日本東京隆重舉辦「臺日能源技術交流座談會」， 現場匯聚日本能源產業、學術界及多家企業代表，顯示日本市場對臺灣儲能技術的高度重視。熙特爾並分享取得日本JC-STAR資安雙認證的經驗，並憑藉自主研發與在地製造等實績，現現推動臺日合作的技術實力。

熙特爾新能源經經陳伯勳此次率領團隊前往東京，揮軍海外再下一城。今年熙特爾正式進入「大航海時代」，上半年不僅成功插旗北美市場取得訂單，更成為臺灣首家取得日本JC-STAR 雙認證的儲能品牌，立下關鍵里程碑。

陳伯勳於開幕致詞時表示：「此次在東京舉辦座談會，除了分享熙特爾的實務經驗，更希望深入了解日本在地需求，將臺灣經市場驗證的技術和實績，與日本在地資源相結合，促成更多具體的臺日合作。」也期待臺日能源產業持續深化交流，攜手共創能源新未來。

這次在日本東京舉辦「臺日能源技術交流座談會」，邀請到東京電力公司前副社長岡本浩出席，岡本浩長期參與日本電力系統規劃、技術發現及智慧電網建設，此次應邀與會為臺日交流增添指標意義。

岡本浩指出，隨著日本AI 資料中心迅速增加，大型儲能系統不僅能因應劇烈的用電負載波動、提升供電穩定性，更可與區域再生能源深度整合。當電網出現壅塞時先行儲電，並於用電高峰適時釋放，有助降低電網擴建所需的龐大基礎設施投資。

早稻田大學教授石井英雄在會中提出，一旦系統遭到駭客入侵，大量設備可能同時受到操控，嚴重時甚至引發大規模停電。因此，網路安全與國際標準，是確保VPP 穩定運作及維護電網韌性的基本條件。

日本能源專家村谷敬進一步表示，JC-STAR 認證正成為日本儲能市場關鍵的入場券，不僅直接影響設備能否取得政府補助、專案融資與併網資格，更攸關能否進入資料中心等高度重視資安的應用場域。村谷敬則強調說：「率先取得JC-STAR認證的企業，絕對能建立壓倒性的優勢地位。」

臺日能源技術交流座談會日前在東京舉行， 現場匯聚日本能源產業、學術界及多家企業代表，顯示日本市場對臺灣儲能技術的高度重視。圖／熙特爾提供
臺日能源技術交流座談會日前在東京舉行， 現場匯聚日本能源產業、學術界及多家企業代表，顯示日本市場對臺灣儲能技術的高度重視。圖／熙特爾提供

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