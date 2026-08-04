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世紀民生搶攻東南亞億萬保健紅利

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

隨著全球人口高齡化、精準醫療與預防醫學需求迎來爆發性成長，AI驅動的大健康管理已成為跨國資本與科技巨頭競逐的核心賽道，世紀*（5314）近年積極轉型大健康產業，展現強勁營運躍升動能。

世紀民生董事長張祐銘表示，集團透過「拼圖式併購」策略，核心在於「營運閉環與商業變現」，串聯上游創新原料開發、CDMO（委託開發暨製造）、品牌經營及全通路銷售，成功構築大健康一條龍生態系，生技保健事業有望隨主力品牌成長爆發與海外市場拓展，今年整體營運有機會再創高峰。

世紀民生近年積極的轉型，聚焦大健康產業鏈整合。張祐銘指出，台灣擁有頂尖的生技研發實力，但普遍缺乏市場化與國際通路的推進能力。世紀民生以資本策略領航，集結旗下「世恆生技」與「朝和生醫」雙引擎：世恆生技專注於創新原料代理與產學研發平台整合，朝和生醫則專攻終端消費品牌經營，透過電視購物、電商平台及直播團購等多元銷售管道，開創高成長商業模式，成功達成「前店後廠」的垂直整合，避開中間通路層層稀釋利潤的痛點。

隨台灣保健食品市場突破1,800億元大關，且消費者對「數據實證」與「高效吸收」的需求大幅提升，而又面對市場上外泌體（Exosomes）多停留在外用塗抹或注射門檻的現狀，世紀民生旗下核心品牌「朝和生醫」拋棄傳統單一成分的價格戰，憑藉獨家專利植萃技術「EOB686®」成功打響S市場聲量。

朝和生醫將艱深的生技機轉形象化為「身體的精準導彈」—強調產品能跨越消化屏障，將關鍵營養與修護因子精準傳送至指定部位。

EOB686®將奈米級外泌體進行穩定包覆，成功開發出全台首款可安全吸收的「口服外泌體」系列產品，主打大幅提升成分吸收，包含主打關節機能的「維股泌」與極致美顏的「雪肌泌」等旗艦產品，不僅打破傳統保健品吸收率低瓶頸，亦憑藉「精準、體感顯著」的市場定位，在社群與數位通路上快速發酵，帶動在台累計銷售已正式突破百萬件，消費者回購率突破8成，展現極高的品牌忠誠度與獲利動能，為世紀民生挹注極高毛利的消費財現金流，成為推升集團營收躍升的核心支柱。

展望未來，世紀民生維持審慎樂觀看法。除了深耕台灣市場，旗下朝和生醫亦結合數位導購與跨境電商生態系，全面啟動國際化擴展佈局，首站精準鎖定東南亞核心市場「馬來西亞」，結合在地化行銷與銷售體系，將台灣優質生技產品推向國際。張祐銘透露，隨海外營運版圖持續擴大與營收規模逐步充實，朝和生醫已規劃明確的資本市場進程，為世紀民生集團股東創造最大化價值與長期回報。

東南亞 健康 生技

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