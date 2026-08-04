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高端腸病毒71型疫苗首發批次正式運抵越南 8月開始貢獻營收

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

高端疫苗（6547）4日宣布，該公司自主研發的腸病毒71型疫苗，繼今年上半年取得越南藥品管理局（DAV）核發之新藥上市許可後，目前已於完成嚴謹的品質檢驗並進行批次放行程序，正式啟動首批疫苗出口作業，順利完成進軍越南市場的跨國首航，並將持續運送各批次疫苗，預計8月就會有越南的業績貢獻。

高端疫苗表示，這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更彰顯台灣生技量能接軌國際，為區域防疫需求提供穩定後盾的實質貢獻。

疫苗的防護效力，建立在對品質的絕對堅持。除了疫苗的生產製造須嚴格依循PIC/S GMP生產外，為確保疫苗在跨國運輸過程中，完全符合國際優良運銷規範（GDP）的嚴謹要求，高端腸病毒疫苗亦選用最高規格的「主動式溫控集裝箱」，透過其精密的數位控溫與獨立供電系統，能有效排除長途空運與外在氣候的潛在變數，確保每一劑疫苗自台灣廠區啟程至飛抵越南的每一哩路，皆受到嚴密的恆溫防護，維持與出廠時一致的最高品質。

腸病毒71型（EV71）長期以來是亞洲嬰幼兒健康的重大威脅。伴隨著首輪疫苗成功運抵越南並逐步投入終端市場，高端期望能以嚴謹的科學數據與在臨床試驗中展現的保護力實證為基礎，為當地建構可靠的防疫防線。未來，高端團隊將持續依循國際最高標準的製藥與運銷規範穩定供貨，致力協助區域醫療系統，守護更多兒童免受EV71病毒的威脅，具體實踐捍衛健康防線的企業承諾。

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