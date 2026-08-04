快訊

台大五姬「獸醫乃」劉乃潔現況曝光 回母校任教…41歲凍齡美貌驚呆網

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦媒：電商價格戰降溫 下半年營運審慎樂觀

中央社／ 台北4日電

富邦媒momo總經理谷元宏表示，今年台灣電商市場競爭逐漸從價格戰轉向提升服務力，他對下半年電商旺季及營運展望審慎樂觀，對具綜效的併購案也保持開放態度，目前確實有接觸一些具可能性的標的，但尚未明確定案。

富邦媒今天舉辦線上法說會，由谷元宏主持。富邦媒今年上半年營收為新台幣536.9億元，年增2.4%，歸屬母公司業主稅後淨利12.7億元，年減15.7%，每股盈餘（EPS）4.81元，也低於去年同期的5.70元；富邦媒主管表示，主要是去年同期認列投資抵減，墊高比較基期，整體本業獲利能力維持穩健。

談到下半年展望，谷元宏說，近一、兩年電商市場主要以價格競爭為主，今年價格競爭雖然還是存在，但強度已不像過去。

谷元宏表示，價格競爭通常是短期手段，長期而言，當毛利達到一定水準後，電商業者須靠提升服務以強化競爭力。今年電商市場可望逐步脫離去年以價格競爭為主的態勢，尤其第4季將進入電商旺季，「應該逐季會更好」，他對下半年景氣與營運展望持審慎樂觀態度。

物流方面，谷元宏表示，物流成本主要包括倉儲及配送兩部分，兩者都面臨人力成本上升壓力，因此持續在倉儲端引進自動化設備，以提升服務效率並逐步降低成本。不過設備導入涉及作業流程改造，成本效益還需時間逐步顯現。

他說，中區物流中心預計在2027年投入營運，北、中、南3個區域都將有大型倉儲支援，可增加區域化出貨，透過短鏈運輸取代長途車程。

富邦媒 電商

相關新聞

「紅葉蛋糕」插旗台中 首店落腳文心路、台灣大道市府捷運站商圈

被稱為奶油蛋糕界天花板的「紅葉蛋糕」正式插旗台中，首店落腳西屯區文心路、台灣大道市府捷運站商圈，預計8月6日試營運。作為跨出雙北的第一站，新店看板剛上架，立刻引起社群熱議。

新北、南投、台南及高雄6中央社宅招租 14日起申請、明年3月入住

國家住宅及都市更新中心今辦中央社宅2026年第3季招租發布會。除了落實全齡照顧與弱勢保障外，更強化對青年與育兒家庭的居住支持。招租範圍涵蓋新北、南投、台南及高雄等4縣市共6處社宅，釋出共1500戶，8月14日至9月14日正式申請，估12月16日公開抽籤，最快明年3月1日起入住。

亡靈有話讓J藥師溝通！《通靈藥師的處方箋》榮登博客來排行榜第一名

《通靈藥師的處方箋》作者J藥師將死亡視為重生的起點，作品自YouTube節目播出以來持續在博客來排行榜上名列第一，吸引大量關注。她透過「靈魂探測器」協助超過500位個案，解答生命中無法釐清的情感與靈魂問題。

全國首例！高雄廢耕鳳梨田變身碳匯森林 30年創420噸碳權

全國首例！高市農業局通過大寮區明善段造林碳匯專案，原本閒置、每逢清明節火警頻傳的1.12公頃廢耕鳳梨田，將栽植1350株相思樹，以碳匯、生態復育、森林防火與公有土地活化，預估30年可累積420噸二氧化碳當量碳權，為地方政府推動碳權開闢新路。

崇舜強化臺灣營運布局 中壢展示中心啟用

特化業者崇舜（7763）深化特殊化學品及高階電子材料市場布局，近期於桃園中壢設置「中壢廠辦展示中心」，整合產品展示、技術交流、客戶接待及商務洽談等多元功能。崇舜表示，中壢展示中心不僅是公司對外展示產品與技術成果的重要窗口，也將成為深化客戶合作、掌握市場需求及推動新產品應用的交流平台。

「紅葉蛋糕」插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

知名老字號蛋糕品牌「紅葉蛋糕」正式插旗中部市場！根據最新實價登錄資料揭露，紅葉蛋糕近期租下位於台中市西屯區文心路三段49號與51號的1、2樓店面，總面積達111.7坪，每月租金10萬元，換算下來每坪月租金僅約900元。業界普遍認為，能以每坪低於千元的價格租下文心路百坪店面，CP值相當不錯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。