富邦媒：電商價格戰降溫 下半年營運審慎樂觀

富邦媒momo總經理谷元宏表示，今年台灣電商市場競爭逐漸從價格戰轉向提升服務力，他對下半年電商旺季及營運展望審慎樂觀，對具綜效的併購案也保持開放態度，目前確實有接觸一些具可能性的標的，但尚未明確定案。

富邦媒今天舉辦線上法說會，由谷元宏主持。富邦媒今年上半年營收為新台幣536.9億元，年增2.4%，歸屬母公司業主稅後淨利12.7億元，年減15.7%，每股盈餘（EPS）4.81元，也低於去年同期的5.70元；富邦媒主管表示，主要是去年同期認列投資抵減，墊高比較基期，整體本業獲利能力維持穩健。

談到下半年展望，谷元宏說，近一、兩年電商市場主要以價格競爭為主，今年價格競爭雖然還是存在，但強度已不像過去。

谷元宏表示，價格競爭通常是短期手段，長期而言，當毛利達到一定水準後，電商業者須靠提升服務以強化競爭力。今年電商市場可望逐步脫離去年以價格競爭為主的態勢，尤其第4季將進入電商旺季，「應該逐季會更好」，他對下半年景氣與營運展望持審慎樂觀態度。

物流方面，谷元宏表示，物流成本主要包括倉儲及配送兩部分，兩者都面臨人力成本上升壓力，因此持續在倉儲端引進自動化設備，以提升服務效率並逐步降低成本。不過設備導入涉及作業流程改造，成本效益還需時間逐步顯現。

他說，中區物流中心預計在2027年投入營運，北、中、南3個區域都將有大型倉儲支援，可增加區域化出貨，透過短鏈運輸取代長途車程。