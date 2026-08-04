台灣7月機車掛牌月增5.3% 暑期旺季買氣升溫

《通靈藥師的處方箋》作者J藥師將死亡視為重生的起點，作品自YouTube節目播出以來持續在博客來排行榜上名列第一，吸引大量關注。她透過「靈魂探測器」協助超過500位個案，解答生命中無法釐清的情感與靈魂問題。

2026-08-04 14:42