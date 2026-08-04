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台灣7月機車掛牌月增5.3% 暑期旺季買氣升溫
機車業者統計，7月台灣機車掛牌數7萬899輛，較6月6萬7330輛成長5.3%，較2025年同期約6.53萬輛增加8.6%；今年前7月掛牌數43萬4321輛，較2025年同期約39.55萬輛成長9.8%。業者指出，暑期旺季市場買氣升溫，國民車和運動、風格車款銷售較佳。
觀察各品牌銷售狀況，業者統計，7月三陽掛牌數3萬2749輛，市占率46.2%；光陽掛牌數1萬7129輛，市占24.2%；山葉掛牌1萬2526輛，市占17.7%；Gogoro掛牌3183輛，市占率4.5%。
Gogoro指出，7月掛牌數受到業務車訂單已全數在6月交付影響，不過中高階車款與特定客群的表現亮眼，其中，中高階車款市占率從6月起開始提升，7月站上8.8%。
觀察電動機車市場，業者表示，7月銷量3662輛，較6月4691輛下滑22%，較去年同期5135輛下滑28.7%。
三陽今年前7月掛牌數18萬9721輛，市占率43.7%；光陽掛牌數11萬1280輛，市占率25.6%；山葉掛牌數8萬3174輛，市占率19.2%；Gogoro掛牌數2萬184輛，市占率4.6%。
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