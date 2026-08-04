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熙特爾赴日舉辦座談會 推動台日企業技術合作

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
熙特爾赴日舉辦座談會，推動台日企業技術合作。圖／熙特爾提供
熙特爾赴日舉辦座談會，推動台日企業技術合作。圖／熙特爾提供

熙特爾-創（7740）近期於日本東京舉辦「臺日能源技術交流座談會」，匯聚日本能源產業、學術界及多家企業代表，顯示日本市場對臺灣儲能技術的高度重視。熙特爾也在會中分享取得日本JC-STAR資安雙認證的經驗，並憑藉自主研發與在地製造等實績，展現推動臺日合作的技術實力。

呼應日本市場對資安防護與智慧調度的嚴格要求，熙特爾自主研發的GridLink EMS能源管理系統，已於今年順利取得日本JC-STAR認證，成為進軍日本市場的核心技術基石，目前熙特爾已建立完整生產追溯制度，並結合BMS自主設計能力與臺中港物流優勢，全方位回應日本市場的高規格要求。

熙特爾新能源總經理陳伯勳此次率領團隊前往東京，揮軍海外再下一城。今年熙特爾正式進入「大航海時代」，上半年不僅成功插旗北美市場取得訂單，更成為臺灣首家取得日本JC-STAR雙認證的儲能品牌，立下關鍵里程碑。

陳伯勳表示，此次在東京舉辦座談會，除了分享熙特爾的實務經驗，更希望深入了解日本在地需求，將臺灣經市場驗證的技術和實績，與日本在地資源相結合，促成更多具體的臺日合作，也期待臺日能源產業持續深化交流，攜手共創能源新未來。

營運表現上，熙特爾2026年上半年再度刷新集團歷史紀錄，累計合併營收衝上72.74億元，相較去年同期的4.52億元，年增1,508%，營收規模一舉放大15倍，展現大型儲能案場工程持續推進與電池模組出貨的強勁爆發力。

不僅國內成績表現亮眼，海外市場也捷報頻傳。熙特爾位於日本的首座示範案場已於今年7月正式上線，預計下半年挹注海外營收。隨著北美、東南亞及日本三大市場的跨國布局陸續成熟，海外營收占比可望逐步提升，為下一階段的營運成長帶來新動能。

日本 能源

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