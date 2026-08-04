富美興集團創辦家族60年磨一劍 「富域里山」勇奪國家卓越建設獎
素有「台灣建築奧斯卡」之稱的「2026國家卓越建設獎」揭曉，富美興集團創辦家族60年磨一劍，在台中大肚山麓推出的「富域里山」多元生態社區開發計畫，以東會館勇奪國家卓越建設獎-最佳規劃設計獎特別獎，備受市場矚目。
素有越南王之稱的丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟，在30多年前承接父業，篳路藍縷打造屢獲城市設計大獎的越南「富美興」，這座由美國SOM、波士頓KKA及日本丹下健三建築師共同主持規劃的城市規劃典範，奠定越南王立足國際建築開發的成功經驗。
而在台灣土生土長的丁家兩兄弟，也在台中推出「富域里山」多元生態社區開發計畫，擘劃家族典藏超過60年的大肚山基地為國際建築聚落。回鄉落地生根在台中，一出手便以東會館建築獲得「國家卓越建設獎」最佳規劃設計獎特別獎；一甲子的時間，道盡丁家對台灣土地深切的情感與開發想望。
典藏超過一甲子的基地，隨城市發展，現在已是位處台中精密機械園區、工業區、中科產業聚落與高鐵車站間的珍稀位址，在台中國土計畫中規劃為「大肚山生態保育核心」，難得在產業聚落間保留有天有地的原生綠林。
丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟成立集團關聯企業中，首家專責台灣建築地產的和倫開發，延攬前總太地產董事長翁毓羚擔任總經理，為這條建築理念之路開道。
深諳建築產業經營的翁毓羚分享指出，一般商業開發邏輯其實追求的是高容積開發，很難得有人願意花費這麼多時間與資源，來成就極低密度開發的個案。目前合作的國際建築師也個個高標高度理想化，打造國際建築聚落的歷程想必精彩萬分。
「富域里山」多元生態社區，基地總面積達4.2萬餘坪，僅有35%的土地、約1.5萬坪變更為乙種建築用地，向台中市府承諾超低密度開發，控制全社區99戶以內戶數，以降低環境乘載，整體建築規劃結合地形地貌、減少土方開挖為方向。
全社區住宅皆申請綠建築標章，在享有全台中最佳景觀視野的基地上，也規劃溫泉到府，為社區住戶提供身心皆美的休憩與居住環境，實現層峰貴客心神嚮往的dream house。
翁毓羚表示，「富域里山」採取100%客製化設計、興建的模式，邀請國際建築師參與，本次榮獲國家卓越建設獎的東會館，便是由首位獲得AIA建築獎的華人女性建築師張淑征Grace Chung主導，與張涵瑋建築師協同請照。
整個設計過程中，建築師數次走訪基地，調研風向日照與基地涵構，提出The Living Valley:一棟自土地生長而出的群山建築聚落，完美承接全案開發的永續精神，定調建築的靈魂， 向山學習仿山姿態的空間語彙，是提供社區住戶與會員們享受生活的重要核心。
翁毓羚表示，全客製化的開發模式，為企業主各種不同的需求圓夢，有科技業主希望打造媲美國際建築的品牌會館，接待全球買家時能夠透過空間闡述ESG的永續理念，也有創業世代希望一小時內從台北抵達台中，享受溫源與美食的療癒感。
她說，偽出國概念實現在距離高鐵僅10分鐘車程的「富域里山」社區，最適合經營者快速切換角色的狀態，在全球競爭下各產業面臨積極轉型挑戰，建築是土地與環境最密不可分的一體，在面臨更多環境變遷、極端氣候、能源穩定與永續發展命題的時代。
和倫開發「富域里山」多元生態社區，有別於一般房地產建案的開發模式與目標，高度理想化的願景，正是國家卓越建設獎評審高度肯定接軌國際開發水準的追求，是建築產業轉型進化的探尋與實踐。
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