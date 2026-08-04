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富美興集團創辦家族60年磨一劍 「富域里山」勇奪國家卓越建設獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
和倫開發總經理翁毓羚(右)自曾任營建署長的黃南淵榮譽理事長手中接下獎盃，意義重大。圖／業者提供
和倫開發總經理翁毓羚(右)自曾任營建署長的黃南淵榮譽理事長手中接下獎盃，意義重大。圖／業者提供

素有「台灣建築奧斯卡」之稱的「2026國家卓越建設獎」揭曉，富美興集團創辦家族60年磨一劍，在台中大肚山麓推出的「富域里山」多元生態社區開發計畫，以東會館勇奪國家卓越建設獎-最佳規劃設計獎特別獎，備受市場矚目。

素有越南王之稱的丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟，在30多年前承接父業，篳路藍縷打造屢獲城市設計大獎的越南「富美興」，這座由美國SOM、波士頓KKA及日本丹下健三建築師共同主持規劃的城市規劃典範，奠定越南王立足國際建築開發的成功經驗。

而在台灣土生土長的丁家兩兄弟，也在台中推出「富域里山」多元生態社區開發計畫，擘劃家族典藏超過60年的大肚山基地為國際建築聚落。回鄉落地生根在台中，一出手便以東會館建築獲得「國家卓越建設獎」最佳規劃設計獎特別獎；一甲子的時間，道盡丁家對台灣土地深切的情感與開發想望。

典藏超過一甲子的基地，隨城市發展，現在已是位處台中精密機械園區、工業區、中科產業聚落與高鐵車站間的珍稀位址，在台中國土計畫中規劃為「大肚山生態保育核心」，難得在產業聚落間保留有天有地的原生綠林。

丁廣欽、丁廣鋐兩兄弟成立集團關聯企業中，首家專責台灣建築地產的和倫開發，延攬前總太地產董事長翁毓羚擔任總經理，為這條建築理念之路開道。

深諳建築產業經營的翁毓羚分享指出，一般商業開發邏輯其實追求的是高容積開發，很難得有人願意花費這麼多時間與資源，來成就極低密度開發的個案。目前合作的國際建築師也個個高標高度理想化，打造國際建築聚落的歷程想必精彩萬分。

「富域里山」多元生態社區，基地總面積達4.2萬餘坪，僅有35%的土地、約1.5萬坪變更為乙種建築用地，向台中市府承諾超低密度開發，控制全社區99戶以內戶數，以降低環境乘載，整體建築規劃結合地形地貌、減少土方開挖為方向。

全社區住宅皆申請綠建築標章，在享有全台中最佳景觀視野的基地上，也規劃溫泉到府，為社區住戶提供身心皆美的休憩與居住環境，實現層峰貴客心神嚮往的dream house。

翁毓羚表示，「富域里山」採取100%客製化設計、興建的模式，邀請國際建築師參與，本次榮獲國家卓越建設獎的東會館，便是由首位獲得AIA建築獎的華人女性建築師張淑征Grace Chung主導，與張涵瑋建築師協同請照。

整個設計過程中，建築師數次走訪基地，調研風向日照與基地涵構，提出The Living Valley:一棟自土地生長而出的群山建築聚落，完美承接全案開發的永續精神，定調建築的靈魂， 向山學習仿山姿態的空間語彙，是提供社區住戶與會員們享受生活的重要核心。

翁毓羚表示，全客製化的開發模式，為企業主各種不同的需求圓夢，有科技業主希望打造媲美國際建築的品牌會館，接待全球買家時能夠透過空間闡述ESG的永續理念，也有創業世代希望一小時內從台北抵達台中，享受溫源與美食的療癒感。

她說，偽出國概念實現在距離高鐵僅10分鐘車程的「富域里山」社區，最適合經營者快速切換角色的狀態，在全球競爭下各產業面臨積極轉型挑戰，建築是土地與環境最密不可分的一體，在面臨更多環境變遷、極端氣候、能源穩定與永續發展命題的時代。

和倫開發「富域里山」多元生態社區，有別於一般房地產建案的開發模式與目標，高度理想化的願景，正是國家卓越建設獎評審高度肯定接軌國際開發水準的追求，是建築產業轉型進化的探尋與實踐。

富域里山多元生態社區東會館勇奪國家卓越建設獎最佳規劃設計獎特別獎。建築外觀3D模擬示意圖。圖／業者提供
富域里山多元生態社區東會館勇奪國家卓越建設獎最佳規劃設計獎特別獎。建築外觀3D模擬示意圖。圖／業者提供

富域里山社區享有開闊景觀視野，邀請國際建築大師擘劃企業領袖宅邸建築。建築外觀3D模擬示意圖。圖／業者提供
富域里山社區享有開闊景觀視野，邀請國際建築大師擘劃企業領袖宅邸建築。建築外觀3D模擬示意圖。圖／業者提供

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