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昱厚生技氣喘新藥AD17002 二期臨床收案提前達標

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生技股昱厚生技（6709）4日宣布，自主研發的氣喘新藥AD17002，用於治療中度至重度嗜酸性白血球型氣喘的二期人體臨床試驗，已提前達到所有受試者入案階段，下一步將持續追蹤病人投藥與安全性追蹤期間的療效反應，並規劃於明年初進行解盲之數據統計分析。

昱厚生技表示，本次臨床試驗招募參與情況踴躍，歸因於固有中重度氣喘治療藥物的缺乏，以致許多氣喘患者在接受長期治療後常面臨療效降低的困境；同時也顯示出患者及市場對於新機轉氣喘藥物及療法的高度期待，更印證了AD17002切合目前未被滿足的醫療需求。

針對新藥的獨特優勢，昱厚表示AD17002是一項突破性的重組蛋白藥物，主要透過鼻噴劑進行局部給藥。在作用機制上，不同於傳統藥物直接癱瘓免疫系統或僅作氣道擴張等症狀治療，AD17002是運用積極的免疫調節來緩和過度的區域過敏發炎反應。其臨床訴求包含肺功能改善、降低類固醇的使用，避免惡化及延長進入氣喘重症期。此外，該藥物更具備高安全性，無明顯副作用及抗藥性。

在全球市場潛力方面，氣喘治療領域具備極大的成長空間。根據國際知名研調機構Precedence Research的報告數據指出，全球氣喘治療市場規模在2024年已達282.8億美元，並預計在2034年將成長突破至359.3億美元。這顯示出昱厚所鎖定每年大於300億美元的龐大市場，具有極為廣闊的發展潛力。未來昱厚除了全力推進AD17002的臨床與全球/地區授權外，亦可望將此藥物擴大應用於其他疾病治療，期盼能早日為廣大的氣喘患者帶來更安全、更有效的治療新選擇。

氣喘 臨床 生技

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