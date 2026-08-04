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統一集團千禧之愛健康基金會攜手7-ELEVEN 共推「健康 ACE」生態圈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團千禧之愛健康基金會攜手7-ELEVEN共推「健康ACE」生態圈。圖／統一集團提供
統一集團千禧之愛健康基金會攜手7-ELEVEN共推「健康ACE」生態圈。圖／統一集團提供

為協助醫界推動的「生活型態改變」（Lifestyle Changes）更簡單落實，千禧之愛健康基金會4日發表攜手統一超商數位發展中心於集團uniopen APP全新建置的「健康ACE」單元，將健康生活化為各種日常可執行的小行動，透過積分兌換獎勵機制，鼓勵民眾養成健康習慣遠離疾病風險。

千禧之愛健康基金會董事長暨國衛院副院長許惠恒表示，三高病前狀態如代謝症候群，不一定要靠吃藥改善，改變生活習慣便可有效逆轉紅字。例如去年千禧之愛結合中華民國診所協會全國聯合會、中華民國基層醫療協會合推「超商診所一線牽」，讓7-ELEVEN千禧血壓站門市與鄰近社區診所配對合作，成功鼓勵近600位高風險民眾完成就診，雙方再透過「三高蔬果有福」計畫，以可免費領取7-ELEVEN蔬果幫助飲食改變提高動機，促使其中153人落實改善，當中有六成腰圍減掉3公分、BMI下降1，超過七成血壓降至標準內，成效顯著。奇美醫院院長暨臺灣生活型態醫學會理事長林宏榮也表示，國際研究早已證實生活型態改變有助於高風險族群及早改善風險。研究不但顯示有助於第二型糖尿病，對於腦中風、慢性腎臟病等15項慢病風險也通通有效。而他醫院的一名急診醫師光是善用7-ELEVEN商品營養標示規劃飲食，逐步調整習慣便成功減重，顯示健康管理確實可從日常落實。

許惠恒董事長表示「健康ACE」取意Active（動態生活）、Control（健康管理）及Eat（均衡飲食）三大健康面向，基金會長年推廣的量腰圍、量血壓、蔬果占一半等活動都被納入，此次還特別推出健走5,000步加7-ELEVEN門市打卡，全部做到也就猶如手握健康Ace王牌。民眾只要下載uniopen APP，透過上述任務累積「健康行動值」，即可兌換茶葉蛋、豆漿及無糖茶等多項健康商品。89量腰日期間（8月5日~31日）還有限定挑戰任務可抽萬元大獎。未來也會陸續開發或與外部合作增加更多健康行動讓單元更完整。

國民健康署署長沈靜芬表示，國內慢性病人口已突破850萬人，政府持續推動健康台灣及三高888政策，鼓勵民眾及早發現風險、及早介入，也樂見民間、醫界與政府共同合作，建立更完整的社區健康支持系統。

7-Eleven 統一集團

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