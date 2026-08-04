高端：首批腸病毒疫苗運抵越南 8月起貢獻營收

高端疫苗表示，自主研發的腸病毒71型疫苗首批產品已運抵越南，待當地政府完成檢驗程序後即可開打，8月起將可貢獻營收；越南為高端腸病毒71型疫苗首個海外市場，今年將持續出貨，但後續批次需待台灣衛福部食藥署陸續放行。

高端疫苗今天透過新聞稿表示，自主研發的腸病毒71型疫苗今年上半年取得越南藥品管理局核發的新藥上市許可後，已完成品質檢驗並進行批次放行程序，今天啟動首批疫苗出口作業，完成進軍越南市場的首批出貨，將持續運送各批次疫苗。

高端疫苗表示，這不僅是越南官方核發的首張腸病毒疫苗藥證，更彰顯台灣生技量能接軌國際，為區域防疫需求提供穩定後盾的實質貢獻。

高端疫苗指出，越南是公司腸病毒71型疫苗第一個海外市場，首批出貨數量不便透露，不過8月起將開始貢獻越南市場營收；今年仍會持續出貨越南，但後續將視台灣衛福部食藥署完成各批次放行後，安排出口。

高端疫苗向中央社記者表示，目前也正向泰國、馬來西亞及菲律賓申請腸病毒71型疫苗藥證，以布局東南亞市場。

高端疫苗表示，腸病毒71型長期為亞洲嬰幼兒重要傳染病之一，將依循國際製藥及運銷規範穩定供貨，協助提升區域防疫量能。